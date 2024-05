Frycklund bleibt

Von: mk

Bruneck – Der HC Pustertal freut sich, eine der positivsten Erscheinungen im letztjährigen Kader bestätigen zu können. Mikael Frycklund kam vor einem Jahr ohne großes Curriculum nach Bruneck, hat sich aber im Pustertal und dem Team so gut eingelebt und exponiert, dass er zu einer der treibenden Kräfte auf und neben dem Spielfeld wurde.

Für den groß gewachsenen Mittelstürmer war und ist der HC Pustertal die erste Station außerhalb seines Heimatlandes. Über zwei Saisonen in der SHL und mehrere verschiedene Stationen als Führungsspieler in der Allsvenskan (zweite Liga Schwedens) führte der Weg zu den Wölfen, wo Frycklund aufgrund von Spielstil und Einsatz auch die Rolle eines Publikumslieblings einnehmen konnte. 55 Einsätzen stehen 16 Tore und insgesamt 34 Punkte gegenüber, unvergessen ist so mancher wichtiger Treffer nach unnachahmlichem Energieanfall in besonders heiklen Situationen.

Nun wurde der Vertrag des sympathischen Schweden verlängert, auch in der neuen Teamkonstellation wird Frycklund (31 Jahre, Linksschütze) eine wichtige Rolle im Sturmzentrum spielen. Weiters wurde eine Option für eine weitere Verlängerung des Vertrages über 2025 hinaus vereinbart.

HCP-Geschäftsführer Jochen Schenk erklärt: „Unser Bestreben war es, einen Stamm der Mannschaft der letztjährigen Saison beim HCP zu halten. Bei einigen ist uns das leider nicht gelungen, weshalb es mich umso mehr freut, mit Mikael Frycklund einen Publikumsliebling zurück im Wölfe-Dress begrüßen zu dürfen. Mikael geht stets mit positiver Einstellung voran und hat unbestrittene technische Fähigkeiten, was für unser Team sehr wertvoll ist.“

„Ich habe mich beim HCP sehr wohlgefühlt, habe die große Unterstützung und Wertschätzung des Vereins und unserer Fans gespürt, weshalb ich überglücklich und dankbar bin, ins Pustertal zurückkehren zu dürfen. Wir werden auch nächste Saison wieder viele gute Momente zusammen erleben, da bin ich mir sicher. Ich freue mich auf euch!“, sagt hingegen Mikael Frycklund.