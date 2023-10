Führungsduo mit Auswärtsspielen

Bozen – Am Sonntag stehen sechs Partien in der win2day ICE Hockey League auf dem Programm. Im PULS-24-Livespiel kommt es zum Duell der Gegensätze, ist doch Tabellenführer EC Red Bull Salzburg bei Schlusslicht Moser Medical Graz99ers zu Gast. Im einzigen Duell zweier Top-sechs-Mannschaften reist das aktuell zweitplatzierte Hydro Fehervar AV19 zum HC Pustertal.

win2day ICE Hockey League:

So, 29.10.2023, 16.00 Uhr: HC Pustertal Wölfe – Hydro Fehervar AV 19

Mit dem HC Pustertal und Fehervar treffen zwei Top-6-Teams aufeinander. Beide starteten das Wochenende mit einer Niederlage und wollen nun wieder in die Erfolgsspur zurück. Das Team aus Bruneck blieb beim 0:2 in Asiago erstmals in dieser Saison ohne Torerfolg, für die Ungarn ging hingegen eine fünf Spiele andauernde Siegesserie gegen Bozen zu Ende. Mit 20 Punkten aus neun Spielen ist Fehervar das aktuell beste Auswärtsteam der Liga. Die Ungarn gewannen auch ihre letzten vier Gastspiele im Pustertal.

So, 29.10.2023, 17.00 Uhr: BEMER Pioneers Vorarlberg – EC-KAC

Trotz Führung nach 40 Minuten mussten sich die Pioneers am Freitag im Westderby beim HC Innsbruck geschlagen geben. Der KAC feierte zuletzt vier Siege am Stück und verbesserte sich in der Tabelle auf Rang vier. Die Klagenfurter sind vor der Reise in den Westen des Landes gewarnt, nahmen sie in der vergangenen Saison doch nur zwei von sechs möglichen Punkten aus Feldkirch mit nach Hause. Mit 3,60 erzielten Toren pro Saisonspiel sind die Rotjacken aktuell das offensivstärkste Team der Liga. Die Kärntner müssen neben Luka Gomboc, Raphael Herburger, Daniel Obersteiner (alle verletzt) und Sebastian Dahm (angeschlagen) auch auf Matt Fraser verzichten.

So, 29.10.2023, 17.30 Uhr: spusu Vienna Capitals – HCB Südtirol Alperia

Die Capitals beendeten am Freitag eine neun Spiele andauernde Niederlagenserie mit einem 2:1-Overtime-Erfolg in Salzburg. In der Offensive brillierte Carsen Twarnyski, der mit seinen ersten beiden Ligatoren die Caps zum Sieg schoss. Der HCB Südtirol Alperia, der wie die Wiener einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt hat, zeigt sich seit der Rückkehr von Glen Hanlon als Headcoach deutlich verbessert. Das Team aus Bozen konnte die letzten drei Spiele gewinnen. Die Halbfinalkontrahenten der Vorsaison trafen in dieser Spielzeit bereits am 7. Oktober aufeinander, die Südtiroler gewannen mit 4:1. Das Team aus Bozen entwickelte sich in den letzten Jahren zu einer Art Angstgegner für die Wiener. Die Capitals konnten nur zwei der elf Duelle seit Beginn des Kalenderjahres 2022 für sich entscheiden.

So, 29.10.2023, 17.30 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – HC TIWAG Innsbruck – Die Haie

Nachdem die fünftplatzierten Linzer zuvor elf Mal in Folge punkten konnten, gingen sie am Freitag beim VSV mit 2:3 als Verlierer vom Eis. Innsbruck blieb durch einen Heimsieg über die Pioneers in Reichweite der Top-6, Dario Winkler sorgte 34 Sekunden vor dem Ende für den Last-Minute-Sieg. Bei den Black Wings sticht in dieser Saison Graham Knott heraus. Der Kanadier führt die Punkte-, Tore- und +/- Statistik an, sorgt im gegnerischen Drittel Spiel für Spiel für Betrieb. Er konnte auch im ersten Saisonduell mit Innsbruck einmal anschreiben, die Oberösterreicher gewannen auswärts mit 3:2 nach Verlängerung.

So, 29.10.2023, 17.30 Uhr: Moser Medical Graz99ers – EC Red Bull Salzburg

Die Moser Medical Graz99ers konnten das Momentum vom Sieg gegen Klagenfurt Mitte Oktober nicht mitnehmen und verloren die drei darauffolgenden Partien – gestern setzte es ein 1:4 in Klagenfurt. Der EC Red Bull Salzburg will beim Tabellenletzten nach der gestrigen Heimniederlage gegen die Vienna Capitals sofort wieder anschreiben und die knappe Tabellenführung verteidigen. Die Red Bulls sind aber gewarnt, denn in der Vergangenheit haben sich die Salzburger im Grazer „Bunker“ oft schwergetan. Die Steirer gingen in den letzten drei Heimspielen gegen den amtierenden Meister sogar als Sieger vom Eis.

So, 29.10.2023, 18.00 Uhr: HK SZ Olimpija – Migross Supermercati Asiago Hockey

Nach einem guten Saisonstart zeigt die Formkurve bei Olimpija nach unten, das Team aus Ljubljana gewann nur eines der letzten acht Spiele. Asiago zeigte sich hingegen verbessert und holte aus den letzten drei Partien sieben Punkte. In der Fremde lief es für die Mannschaft von Headcoach Tom Barrasso noch nicht nach Wunsch, hier stehen erst zwei Punkte aus sieben Spielen zu Buche. Noch düsterer sieht die Heimbilanz der Slowenen aus, sie sind als einziges Team der Liga zu Hause noch sieglos. Im ersten Saisonduell mit Asiago feierten die grünen Drachen einen 5:0-Auswärtserfolg.