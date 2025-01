Führungswechsel vor Dakar-Finale – Al-Rajhi wieder vorne

Von: apa

Die 47. Rallye Dakar geht in ein spannendes Finale. In der Auto-Wertung gab es am Donnerstag auf der vorletzten Etappe rund um Shubaytah einen Führungswechsel. Der saudi-arabische Lokalmatador Yazeed Al-Rajhi (Toyota) fuhr als Tagesdritter an die Spitze und verteidigt am Freitag 6:11 Minuten Vorsprung auf den Südafrikaner Henk Lategan (Toyota). Bei den Motorrädern büßte KTM-Pilot Daniel Sanders als Leader Zeit ein, hat aber noch ein Polster von neun Minuten.

Sanders größter Widersacher Tosha Schareiner (Honda) gewann die Tageswertung vor dem Argentinier Luciano Benavides (KTM). Der Spanier muss aber auf dem letzten Teilstück auf einen finalen Fehler des Australiers warten. Tobias Ebster kam am Donnerstag als 16. ins Ziel und bleibt in der Gesamtwertung weiter Neunter. Der Tiroler KTM-Privatfahrer sollte einen Top-10-Platz damit sicher haben.

Den Tagessieg bei den Autos holte sich nach 275 Wertungskilometern der Schwede Mattias Ekström (Ford). Al-Rajhi und Lategan kämpfen am Freitag auf 61 Kilometern um ihren jeweiligen Dakar-Premierensieg. Auch für Sanders wäre es der erste Titel bei der prestigeträchtigen Rallye.