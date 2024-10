Fünf Podestplatzierungen in Albettone

Von: luk

Bozen – Letztes Wochenende fand in Albettone (Vicenza) der dritte Lauf zur T-Cross-Meisterschaft statt. Dieses Rennen zählte außerdem zur Regionalmeisterschaft.

Unter den 190 Motocrossern konnten sich auch einige Südtiroler in Szene setzen. Alfons Mischi vom TTS stand in der Klasse MX1 Challenge ganz oben, während sich Norbert Lantschner (MC Evergreen) in der Kategorie Open Master behaupten konnte.

Starker Zweiter wurde MX1-Expert-Pilot Michele Della Vecchia, aufs „Stockerl“ schafften es zudem der Brixner Lukas Messner (85 Senior) sowie Mario Franzoi (Open Veteran) vom Branzoller Motoclub Ferlu Racing. Beide gewannen Bronze.

Knapp am Podest vorbeigeschrammt sind hingegen Elia Fulco (85 Senior), Andrea Asinari (MX2 Challenge) und Marco Belleri (Open Superveteran), die sich in ihren Kategorien mit Platz 4 begnügen mussten. In die Top Ten schafften es außerdem noch Georg Falser (MX2 Fast, 6.), Michael Rabensteiner (MX2 Expert), Matteo Pasqualini (Open Veteran, beide 8.) sowie Maximilian Rabensteiner (85 Senior, 9.) vom TTS.