Fünf Tore zum Jahresabschluss

Von: ka

Bozen – Süßer Jahresabschluss 2025 für den HCB Südtirol Alperia: Vor 2.900 Zuschauern in der Sparkasse Arena feiern die Foxes ihren dritten Sieg in Folge und besiegen die Pioneers Vorarlberg klar mit 5:0. Ein denkwürdiger Abend für Luca Frigo, der mit seinem 100. Treffer im weiß-roten Trikot ein weiteres Stück Vereinsgeschichte schreibt. Erster Einsatz und gleich ein Shutout hingegen für Christopher Gibson, der anstelle von Harvey zwischen den Pfosten stand. Drei Punkte, die den Foxes den vierten Tabellenplatz sichern – punktgleich mit Salzburg und vorbei am HC Pustertal. Der dritte Platz von Ljubljana, das allerdings drei Spiele mehr ausgetragen hat, ist nur einen Punkt entfernt. Weiter geht es am 1. Januar um 19:15 Uhr mit dem Topspiel auswärts beim Tabellenführer EC KAC (nationale Live-Übertragung auf DAZN).

Der Spielverlauf:

Coach Doug Shedden verzichtet neben den Langzeitverletzten Vallini und Barberio auch auf Kapitän Frank, der nach dem Spiel in Villach angeschlagen ist. Im Tor gibt Christopher Gibson sein Debüt im weiß-roten Trikot.

Die Pioneers starten engagiert in die ersten Spielminuten und werden sofort gefährlich – zunächst mit einem Volley-Schuss von Adams, dann im Powerplay mit einem kurzen Abfälscher von Dornbach. In der Folge übernehmen jedoch die Foxes die Spielkontrolle, und McClure testet als Erster die Reflexe von Caffi. Der italo-österreichische Goalie steht im Mittelpunkt und ist auch bei den guten, aber nicht verwerteten Aktionen von Schneider, Gersich und Bradley entscheidend zur Stelle, die selbst im Powerplay nicht treffen. Eine große Chance bietet sich wenig später Misley, dessen Schuss jedoch nur am Pfosten landet. Das konsequent defensive System der Österreicher hält, und nach der ersten Sirene steht es 0:0.

Im Mitteldrittel folgt dann die weiß-rote Gala. Nach 2 Minuten erzielt Gildon die Führung und verwertet den perfekten Assist des aufopferungsvoll spielenden Schneider. Die Foxes drücken weiter, und in der 27. Minute fällt das 2:0 – zugleich ein historischer Moment: Gildon legt auf den zweiten Pfosten zu Frigo, der seinen 100. Treffer im weiß-roten Trikot ins Netz setzt. Die Sparkasse Arena spendet stehenden Applaus für eines der Symbole der jüngeren HCB-Geschichte. Die Hausherren lassen nicht locker und erhöhen im Powerplay in der 29. Minute durch einen Schuss von McClure ins Kreuzeck auf 3:0. Kurz darauf folgt der Doppelpack von Dustin Gazley: In der 31. Minute vollendet die Nummer 10 einen Breakaway, in der 34. Minute überlistet er Caffi zwischen den Schonern – bereits der dritte Assist des Abends von Schneider. Die Partie ist entschieden, Vorarlberg nimmt spürbar Tempo aus dem Spiel.

Das dritte Drittel ist reine Verwaltung: Die Foxes schonen Kräfte und nehmen deutlich Tempo heraus, während die Pioneers gedanklich bereits im Jahr 2026 sind. Raum bleibt noch für zwei wichtige Paraden von Gibson, der bei seinem ersten Einsatz gleich seinen ersten Shutout im weiß-roten Trikot feiert.

HCB Südtirol Alperia – Pioneers Vorarlberg 5 – 0 [0-0; 5-0; 0-0]

Tore: 21:59 Max Gildon (1-0); 26:40 Luca Frigo (2-0); 28:26 Brad McClure PP1 (3-0); 30:54 Dustin Gazley (4-0); 33:30 Dustin Gazley (5-0)

Torschüsse: 40-17

Strafminuten: 6-10

Schiedsrichter: Holzer, Ofner / Pardatscher, Puff

Zuschauer: 2.901