Furlong hütet von nun an den Kasten der Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein – Nach der Bekanntgabe von Tray Tuomie als neuer Trainer der Rittner Buam SkyAlps gibt es auch schon den ersten neuen Spieler auf dem Hochplateau zu vermelden. Vom Ligakonkurrenten HC Gherdëina valgardena.it kommt der Torhüter Colin Furlong zu den Blau-Roten.

In Südtirol und auch in der Alps Hockey League ist Furlong ein bekannter Mann. Bis der HC Pustertal 2021 in der ICE Hockey League angeheuert hat, stand der Kanadier seit 2018 für drei Saisonen bei den „Wölfen“ im Kasten. Die Pusterer hatten ihn über den Atlantik nach Italien geholt, zuvor spielte der am 24. März 1993 in Cambridge in Kanada geborene Schlussmann bei mehreren Jugend- und College-Vereinen in seiner Heimat.

Als der HC Pustertal in die ICE Hockey League wechselte, zog auch Furlong weiter. Er blieb aber in Südtirol und in der Alps Hockey League. Die letzten zwei Jahre verbrachte der 1,87 Meter große und 82 Kilogramm schwere Torhüter nämlich beim HC Gherdëina valgardena.it. Wirft man einen Blick auf seine Torhüter-Statistiken aus den letzten Jahren, dann darf man sich auf dem Ritten freuen: Mit einer Fangquote von 92 bis 95 Prozent in insgesamt 240 Spielen hat Furlong sowohl bei Pustertal als auch bei Gröden gezeigt, dass er zu den besten Torhütern der Liga gehört.

Dem sind sich auch die beiden Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath bewusst: „Dass er ein starker Torwart ist, hat er in den letzten Jahren mehrmals gezeigt. Außerdem kennt er Südtirol und die Alps Hockey League schon seit Jahren und wird mit seiner sympathischen Art keine Schwierigkeiten haben, sich auch auf dem Ritten optimal einzuleben“, sagen die beiden im unisono.