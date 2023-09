Fußballzwerge ganz groß

Dietenheim – Rund 250 Spielerinnen und Spieler, 20 Teams und ein Ziel: der „Weltmeister“-Titel. Am 9. September liegt Dietenheim im Fußballfieber. Grund ist die Nordform KICKER WM 2023, die in diesem Jahr zum siebten Mal vom Amateursportverein Dietenheim/Aufhofen organisiert wird.

Nun gut: Messi, Haaland und Co werden am kommenden Samstag zwar nicht zu Gast in Dietenheim sein, dafür aber knapp 250 Jugendspielerinnen und -spieler aus ganz Südtirol. Fußballerinnen und Fußballer aus dem Raum Bruneck, Ahrntal, Hochpustertal, Eisacktal und dem Südtiroler Unterland treffen sich anlässlich der siebten Auflage der Nordform KICKER WM am Sportplatz in Dietenheim zum hochkarätigen Kräftemessen. Gekickt wird von 9.00 bis 16.00 Uhr; teilnahmeberechtigt sind Spielerinnen und Spieler der Kategorien U10 und U8.

„Wir wollen den Kleinen einen unvergesslichen Fußballtag bereiten“, erklärt Georg Winkler, Jugend-Koordinator des ASV Dietenheim/Aufhofen, der gemeinsam mit den Vereins-Ausschussmitgliedern Hannes Hintner, Florian Unterhofer und David Mair im Organisationskomitee sitzt. „Fußball verbindet durch das gemeinsame Ziel“, sagt Hintner, „und dieses ist am 9. September der WM-Titel“. Dass es sich um keine offiziellen Länderauswahlen handelt, die es zu schlagen gilt, und auch der WM-Titel kein von der UEFA anerkannter ist, wird die kleinen Kicker nicht im Geringsten stören. Zumal die maßstabsgetreue Kopie des WM-Pokals bereits im Clubhaus lagert – und nur darauf wartet, endlich in die Höhe gestemmt zu werden.

Dass eine Veranstaltung wie diese ohne die Hilfe vieler nicht auf die Beine zu stellen ist, das wird auch das Organisationsteam der Nordform KICKER WM nicht müde zu betonen. „Ein großes Dankeschön gebührt allen freiwilligen Helfern und Sponsoren, die uns so großzügig unterstützen“, unterstreichen Unterhofer und Mair.