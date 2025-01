Gall für Tour de France und Tour of the Alps vorgesehen

Von: apa

Der Saisonplan für Österreichs Rad-Ass Felix Gall nimmt Form an. Wie das französische Team Decathlon AG2R am Donnerstag mitteilte, ist der 26-jährige Osttiroler im provisorischen Rennkalender wie erwartet unter anderem für Starts bei der Tour de France, der Tour of the Alps oder bei Paris-Nizza vorgesehen. Sein erstes Saisonrennen wird Gall bei der UAE Tour (17. bis 23. Februar) bestreiten. Die Frühjahrsklassiker und der Giro d’Italia stehen derzeit nicht am Programm.

Gall, der bei den Franzosen noch bis 2026 unter Vertrag steht, will als Kapitän bei der Tour de France (5. bis 27. Juli) wieder um Topergebnisse mitkämpfen. Der Königsetappen-Sieger und Gesamt-Achte von 2023 belegte im vergangenen Jahr den 14. Platz in der Gesamtwertung. Als Vorbereitung sind neben der UAE Tour auch Paris-Nizza (9. bis 16. März), die Tour of the Alps (21. bis 25. April), wo sich Gall besonders auf die letzten beiden Etappen in der Heimat freut, und das Critérium du Dauphiné (8. bis 15. Juni) geplant.