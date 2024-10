Gardos/Habesohn bei EM out – Polcanova, Kolodziejczyk weiter

Von: apa

Österreichs Parade-Doppel hat es bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Linz bereits im Achtelfinale erwischt. Robert Gardos und Daniel Habesohn unterlagen am Freitag in der TipsArena Einzel-Europameister Dang Qiu und dessen deutschen Landsmann Benedikt Duda 0:3 (-11,-9,-6). Ins für Samstag angesetzte Viertelfinale zog hingegen Maciej Kolodziejczyk mit seinem moldauischen Partner Wladislas Ursu ein. Weiter ist auch Sofia Polcanova mit der Rumänin Bernadette Szöcs.

Die Titelverteidigerinnen im Frauen-Doppel setzten sich in ihrem Achtelfinale gegen die Türkinnen Ece Harac/Ozge Yilmaz 3:1 (8,5,-5,8) durch. Bereits um eine Medaille geht es am Samstag gegen das spanisch-rumänische Duo Maria Xiao/Adina Diaconu. Polcanova hielt nach dem Doppelsieg bei diesen Titelkämpfen bei sechs Siegen und keiner Niederlage. Für 12.30 Uhr war ihr Mixed-Semifinale mit Gardos gegen die Deutschen Patrick Franziska/Annett Kaufmann angesetzt. Eine Medaille ist beiden Duos bereits sicher, noch am Freitagabend wird auch der Titel ausgespielt.

Die aus der Qualifikation gekommenen Kolodziejcyk/Ursu gewannen gegen Tomislav Pucar/Darko Jorgic (CRO/SLO) 3:2 (10,10,-9,-3,7). Sie bekommen es nun mit den Slowenen Peter Hribar/Deni Kozul zu tun. Dem 23-jährigen Kolodziejczyk fehlt bei seinen ersten Europameisterschaften der allgemeinen Klasse nur noch ein Sieg auf eine Medaille. Für den späten Nachmittag ist zudem Polcanovas Einzel-Zweitrundenspiel gegen die Ukrainerin Weronika Matjunina angesetzt.