Gasser und Torri holen sich den Titel

Gargazon – Harald Gasser und Elisa Torri heißen die strahlenden Gewinner des „Ferragosto Cups 2020“ in Gargazon. Das nationale Tennisturnier für die vierte Kategorie wurde vom 13. bis zum 16. August ausgetragen – und zwar erstmals im so genannten Rodeo-Modus.

Gasser (4.1), der bereits 2017 siegreich war und 2013 im Finale stand, ließ auch in diesem Jahr nichts anbrennen. Er setzte sich zunächst gegen den Naturnser Hannes Gapp durch. Auch Albert Zorzi vom SSV Lana wusste im Viertelfinale dem hohen Rhythmus Gassers wenig entgegenzusetzen. Sein bestes Match zeigte der spätere Turniersieger aber gegen Hannes Hofer vom ATC Passeier. In einer hochklassigen Partie machte er die entscheidenden Punkte und zog schließlich ins Finale ein, in dem er Andrea Sommavilla (CT Endas) nicht den Hauch einer Chance ließ. Der Gargazoner, der im Dienste des TC Rungg steht, gewann damit das Traditionsturnier zum insgesamt 2. Mal. Bei den Damen setzte sich doch etwas überraschend Elisa Torri (4.3) vom ASD Bauzanum durch. Sie schaltete im Halbfinale die Nummer 1 der Setzliste Barbara Protti (ASV Marling) aus und bezwang im Finale Katharina von Stefenelli vom TC Kaltern.

Neuer Modus beim Traditionsturnier

Insgesamt 50 Spielerinnen und Spieler nahmen an der viertägigen Ausgabe des „Ferragosto Cups“ teil, die erstmals mit einem neuen Spielsystem durchgeführt wurde. Angelehnt an die „Next Gen Series“ des Tennis-Weltverbandes wurden zwei verkürzte Sätze bis vier gespielt, bei Satzgleichstand entschied ein Champions Tie-Break das Match. Das Besondere an diesem Modus – der auch Rodeo genannt wird – ist, dass er sehr dynamisch ist und Schwächephasen im Match besonders bestraft werden. Auf internationaler Ebene will die ATP damit den Tennissport attraktiver und zugänglicher für jüngere Generationen machen.

Die Veranstalter des „Ferragosto Cups“, die Sektion Tennis im ASV Gargazon, wollen laut eigenen Angaben auch im nächsten Jahr an diesem Format festhalten und es qualitativ weiterentwickeln.