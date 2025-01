Gasser Vierte im Weltcup-Slopestyle von Laax

Gasser in Laax knapp am Podest vorbei

Von: apa

Anna Gasser hat am Samstag beim Snowboard-Weltcup in Laax (Schweiz) im Slopestyle als Vierte das Podest knapp verpasst. Die Kärntnerin, Doppelolympiasiegerin im Big Air, kam im ersten Lauf auf 70,18 Punkte, was Zwischenrang drei bedeutete. Im zweiten fehlte ihr für höher bewertete Tricks der Speed und sie rutschte noch vom Stockerl. Es siegte die Britin Mia Brookes (84,86) vor der Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott (77,29) und der Japanerin Kokomo Murase (71,15).