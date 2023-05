Gegen Cittadella das letzte Heimspiel vor den Playoffs

Bozen – An diesem Wochenende steigt für den FC Südtirol das letzte Heimspiel der regulären Meisterschaft. Am Samstag, den 13. Mai – im Rahmen des 37. Spieltags der Serie B – treffen die Weißroten in Bozen auf Cittadella. Die Begegnung im Drusus-Stadion wurde für 14.00 Uhr angesetzt.

Dank des 1:0-Erfolges in Terni hat der FC Südtirol die Qualifikation für die Playoffs unter Dach und Fach gebracht. Nun werden die Weißroten versuchen, den 4. Tabellenplatz zu verteidigen, der den direkten Einzug ins Halbfinale bedeuten würde. Etwas dagegen haben jedoch Cagliari und Parma, die beide nur drei Punkte hinter dem FC Südtirol lauern. Gegen Cittadella müssen die Weißroten ohne Daniele Casiraghi auskommen, der nach seiner fünften Verwarnung vom Sportgericht für einen Spieltag gesperrt wurde.

Der Gegner

Nicht nur für den FC Südtirol, sondern auch für die Gäste aus Cittadella könnte jeder Punkt entscheidend sein. Das Team von Coach Gorini kämpft nämlich um den Verbleib in der Liga. Mit 41 Zählern liegt Cittadella im Moment auf Rang 15 und somit außerhalb der Gefahrenzone. Am Ende der Saison würde dies bedeuten, dass man ohne den Umweg der Playouts in der Serie B verbleibt. Am vergangenen Wochenende fuhr „Citta“ einen 3:1-Sieg gegen Benevento ein, davor konnten Kapitän Perticone & Co. einen Punkt aus Bari mitnehmen. Der beste Torschütze von Cittadella ist Angreifer Mirko Antonucci mit 10 Treffern.

Cittadella wird seit Juli 2021 vom 48-jährigen Edoardo Gorini gecoacht. In der vergangenen Saison führte er den Club auf den 11. Tabellenrang und somit zu einem unbesorgten Klassenerhalt. Der in Venedig geborene Übungsleiter war in den letzten Jahren seiner Spielerkarriere (2007-2013) selbst für Cittadella im Einsatz.

Am Samstag stehen sich der FCS und Cittadella zum fünften Mal in einem Pflichtspiel gegenüber. Die erste Begegnung geht auf den 11. November 2015 im Serie C-Pokal zurück (5:3). Die beiden Meisterschaftsspiele in der Serie C 2015/16 endeten jeweils 2:3. Das diesjährige Hinspiel im Stadio „Tombolato“ gewannen die Südtiroler mit 2:0. Darüber hinaus bestritten die beiden Teams im Sommer 2020 ein Testspiel in Lavarone (2:1 Sieg für Cittadella).

Alte Bekannte

Bei Cittadella stehen drei ehemalige FCS-Profis unter Vertrag. Simone Branca absolvierte zwischen 2012 und 2015 88 Pflichtspiele für die Weißroten (4 Treffer). Alessandro Mattioli (2018/19 – 6 Einsätze) und Giovanni Crociata (2022/23 – 5 Einsätze) bestritten jeweils eine halbe Saison im Trikot der Südtiroler. Der einzige sogenannte „Ex“ in den Reihen des FCS ist Mittelfeldspieler Nicholas Siega, der im Biennium 2017-2019 bei Cittadella unter Vertrag (40 Einsätze und einen Treffer) stand.

Der Schiedsrichter

Das Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Südtirol und Cittadella wird von Herrn Marco Serra aus der Sektion Turin geleitet. Zur Seite stehen ihm dabei die Assistenten Marco Trinchieri (Mailand) und Federico Longo (Paola) sowie der vierten Offizielle Filippo Giaccaglia (Jesi). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Federico Dionisi (Var-on-site; L’Aquila) und Fabrizio Lombardo (Avar-on-site; Cinisello Balsamo).

Das Match wird live auf Sky Sport, Dazn und Helbiz Live übertragen.

SERIE B – 37. SPIELTAG

Samstag, 13. Mai

14.00 Uhr: Ascoli-Cosenza

14.00 Uhr: Bari-Reggina

14.00 Uhr: Benevento-Modena

14.00 Uhr: Brescia-Pisa

14.00 Uhr: Cagliari-Palermo

14.00 Uhr: Como-Ternana

14.00 Uhr: Spal-Parma

14.00 Uhr: FC Südtirol-Cittadella

14.00 Uhr: Venedig-Perugia

16.15 Uhr: Frosinone-Genoa