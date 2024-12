Gegen die Drachen nur ein Punkt für die Wölfe

Von: ka

Bruneck – Drei Wochen nach dem letzten Heimspiel treten die Wölfe wieder zu Hause an: zu Gast sind die Drachen aus Ljubljana. Die Slowenen liegen zwei Ränge vor den Wölfen auf Platz 8 in der Tabelle und haben nach einem Trainerwechsel vor Weihnachten zuletzt zwei Spiele gewonnen. Coach Jaspers kann vor ausverkauftem Haus auf den kompletten Kader zurückgreifen, so dass Coulter und Althuber als überzählige Spieler auf der Tribüne Platz nehmen müssen.

Die Wölfe sind von Beginn an hellwach, gewinnen viele Zweikämpfe an der Bande und setzen die Gäste unter Druck. Erste Chancen finden Lacroix (4.) und Findlay (6.) vor, die jeweils aus kurzer Distanz scheitern, sowie Bouramman (10.), der aus vollem Lauf abziehen kann, aber in Horak seinen Meister findet. Auf der Gegenseite muss Pasquale ein einziges Mal eingreifen, als Bonino den Puck aus spitzem Winkel zu platzieren sucht (6.). Nach 12 Minuten werden die Wölfe belohnt: Svedberg fasst sich an der blauen Linie ein Herz und sein Schuss wird von Conci noch unhaltbar abgefälscht: 1:0 für den HCP. Leider hält die Führung nicht lange. Denn zwei Minuten später gibt Crnovic einen Verlegenheitsschuss ab, der direkt vor Pasquale noch abgefälscht wird – 1:1 (15. Minute). Damit nicht genug, denn die Gäste drehen innerhalb kürzester Zeit das Spiel: zuerst bringt Ege einen Schlenzer auf den Kasten und Mehle fälscht ab (1:2; 18. Min.); dann kann Pasquale einen Schuss von Lavoie nicht festhalten und Cerveny staubt zum 1:3 ab (19. Minute).

Nach der Pause sind die Wölfe wieder fokussiert und bringen von Beginn an viele Scheiben aufs Tor. Nach Möglichkeiten für Mantinger (22.) und Wesley (23.) muss Simsic für zwei Minuten in die Kühlbox. Im folgenden Powerplay decken die Schwarzgelben Horak mit Schüssen ein, ein Treffer gelingt jedoch nicht. Noch nicht, denn wenige Sekunden nach Ablauf der Strafe zieht Osmanski von der blauen Linie ab und sein Schuss passt genau ins Kreuzeck – 2:3 nach 26 Minuten. Nun wiegt das Spiel schnell hin und her, Petan auf der einen und Sodja auf der anderen Seite (Big Save von Pasquale) kommen einem Torerfolg am nächsten. Kurz vor Drittelende reißt ein Solo von Purdeller übers ganze Feld die Zuschauer von den Sitzen, doch auch sein Abschluss kann von Horak entschärft werden, und so geht es mit 2:3 zum zweiten Pausentee.

Das Schlussdrittel ist spannend und emotional. Bereits nach einer Minute trifft Mantinger (nach Andersen-Schuss) im Powerplay, 3:3 und alles wieder offen. In der Folge ist der HCP – wie schon das Spiel über – feldüberlegen und kommt mit Petan (37.), Osmanski (38.) und Akeson (39.) auch zu guten Chancen. Dann muss jedoch Findlay für zwei Minuten auf die Strafbank und die Gäste nutzen die Situation eiskalt: Simsic stellt nach Sabolic-Vorlage auf 3:4 (53. Minute). Wenig später muss Masic ebenfalls in die Kühlbox, und auch die Wölfe beißen zu: nach einem Akeson-Querpass hämmert Findlay die Scheibe vom linken Slot ins Kreuzeck – 4:4 nach 55 Minuten. Nach einigen bangen Situationen in der Schlussphase geht es somit in die Verlängerung, wo Ljubljana bereits nach 30 Sekunden mit Kerbashian die Partie entscheidet und 2 Punkte mit nach Hause nimmt.

In dieser hockey-intensiven Zeit geht es nun im Zweitagesrhythmus weiter, und ein „direktes Duell“ folgt dabei dem nächsten: am Montag, 30.12., sind die Wölfe bei den wieder erstarkten Pioneers in Feldkirch zu Gast, dann stehen zwei Heimspiele auf dem Kalender: am Mittwoch, 01.01., um 18:00 Uhr gegen Asiago, und am Freitag, 03.01., um 19:45 Uhr gegen Innsbruck.