Gelungene Minigolf-WM in Schweden für Hannes Laimer

Uppsala – Hannes Laimer (31) aus Lana war mit seinem Abschneiden bei seinem 2. Start bei der Minigolf-WM der allgemeinen Klasse in Uppsala/Schweden zufrieden. Er hat seine WM-Erwartungen mit Platz 18 in der Herren-Einzelwertung und Rang 9 im Matchplay erfüllt.

Gespielt wurde abwechselnd auf den 18 Eternitbahnen und den 18 Filzbahnen In der Herren-Teamwertung war Italien mit Hannes Laimer und Kurt Unterhauser als Vierter so gut wie schon lange nicht mehr. Den letzten 4. Platz in der Herren-Teamwertung hatte Italien 2007 bei der Heim-WM in Canegrate erreicht. Zum Abschluss der WM stand heute das Matchplay im k.o.-System nach Bahnengewinn auf dem Programm. Qualifiziert hatten sich dafür die 32 besten Damen nach 8 Runden und die besten 16 Damen nach 8 Runden. WM-Debütant Kurt Unterhauer aus Lana belegte in der Herren-Einzelwertung Platz 44 und verpasste damit die Matchplay-Entscheidung um 6 Schläge.

Laimer konnte heute in der 1. Runde den 9-maligen Italienmeister Paolo Porta (43) aus Novi Ligure mit 6:3 ausschalten, zog aber dann in der 2. Runde gegen den Dänen Simon Junker mit 4:6 den Kürzeren und schied aus. Laimer belegte ex aequo mit den 7 Verlierern in der 2. Runde den 9. Platz. Anna Bandera war im Matchplay nach ihrem WM-Titel 2019 in China die Titelverteidigerin bei den Damen. In de Damen-Einzelwertung und in der Mixed-Teamwertung mit Paolo Porta hatte sie jeweils Platz 6 belegt. Bandera kam im Matchplay in die Vorschlussrunde und schied dann ganz knapp nach einem 4:4 im Stechen gegen die deutsche Einzel-Weltmeisterin Stefanie Blendermann aus. Im Spiel um Bronze musste Bandera auch noch der Deutschen Jasmin Bothmann mit 3:5 den Vortritt lassen. Somit blieb Italien bei der Minigolf-WM in Uppsala ohne Medaille. 120 Minigolfer aus 16 Ländern, darunter die beiden Südtiroler Hannes Laimer und Kurt Unterhauser, beide aus Lana, waren bei der WM in Uppsala am Start. Nachstehend die Ergebnisse:

Herren, Einzelwertung nach 10 Runden: 1. Ulf Kristiansson (Schweden) 235 Schläge; 2. Yannik Müller (Deutschland) 238; 3. Carl-John Ryner (Schweden) 239; 14. Paolo Porta (Italien) 257. Nicht im Finale (8 Runden): 18. Hannes Laimer 208; 44. Kurt Unterhauser (beide Lana) 223. Matchplay: 1. Lukas Neumann (Deutschland); 2. Carl-John Ryner (Schweden); 3. Yannik Müller (Deutschland); 9. ex aequo Hannes Laimer (Lana). Teamwertung (8 Runden): 1. Schweden 889 Schläge; 2. Deutschland 915; 3. Schweiz 943; 4. Italien (Emanuele Prestinari, Duccio Cheli, Kurt Unterhauser, Hannes Laimer, Marco Broggi, Paolo Porta) 967; 5. Österreich 982; 6. Tschechien 984.

Damen, Einzelwertung nach 10 Runden: 1. Stefanie Blendermann 252 Schläge; 2. Melanie Hammerschmidt (beide Deutschland) 256; 3. Karin Olsson (Schweden) 261; 6. Anna Bandera (Italien) 270. Matchplay: 1. Hammerschmidt; 2. Blendermann; 3. Jasmin Bothmann (alle 3 Deutschland); 4. Anna Bandera (Italien). Teamwertung: 1. Deutschland 466 Schläge; 2. Schweden 504; 3. Österreich 518.

Mixed-Teamwertung (4 Runden): 1. Karin Olsson/Carl-Johan Ryner (Schweden) 92 Schläge; 2. Jasmin Bothmann/Yannick Müller (Deutschland) 98; 3. Lara Jehle/Mario Dangl (Österreich) 99; 6. Anna Bandera/Paolo Porta (Italien) 105.