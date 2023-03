Gelungener Saisonauftakt für zwei SCM-Kanutinnen in Slowenien

Solkan/Neugörz – zwei Slalom-Kanutinnen des SC Meran/Raika-Torggler sind in Slowenien gut in die neue Saison gestartet. Carolin Schaller und Tamara Drescher waren am Samstag und Sonntag beim internationalen Kanuslalom in Solkan/Neugörz in der offenen Kajak-Einer-Kategorie der Damen im Einsatz und haben an beiden Wettkampftagen die Plätze eins und zwei belegt.

„Mit meinen vier Läufen bin ich alles in allem zufrieden. Mit meinen Zeiten weiß ich jetzt, wo ich in der Vorbereitung stehe und woran mein Trainer und ich noch arbeiten müssen. Jetzt liegt mein Fokus ganz auf den nationalen Quali-Rennen im April“, sagte Carolin Schaller aus Augsburg, die für den SC Meran startet.

„Mit meinen Rennen bin ich zufrieden. Als eines der ersten Rennen der Saison ist es immer eine interessante Möglichkeit, sich nach dem Winter mit anderen zu messen. Jetzt bereiten wir uns weiter auf die Ausscheidungsrennen im April vor“, erklärte Tamara Drescher.

Eine Woche vorher sind die beiden Slalom-Kanutinnen des SC Meran/Raika-Torggler bereits bei internationalen Kanurennen in Tacen vor den Toren der slowenischen Hauptstadt Ljubljana angetreten. Bei einem Flachwasserrennen haben Schaller und Drescher im Kajak-Einer die Plätze sieben und acht belegt. Im Wildwasserkanal landete Drescher auf Platz 14 und Schaller auf Platz 16.