Gherdeina kämpft sich zum Serienausgleich

Von: mk

Bozen – Der HC Gherdeina feierte im zweiten Viertelfinalspiel einen 3:2-Sieg über die Red Bull Hockey Juniors und stellte in der „best-of-seven“-Serie damit auf 1:1.

Der HC Gherdeina meldete sich im einzigen Viertelfinalspiel am Freitag in der „best-of-seven“-Serie zurück. Mit einem 3:2-Erfolg gegen die Red Bull Hockey Juniors stellte Gherdeina in der Serie auf 1:1. Die Gastgeber aus Südtirol gingen bereits in der fünften Minute durch einen Treffer von Matteo Luisetti mit 1:0 in Führung. Die Juniors drehten die Partie jedoch im Mittelabschnitt durch einen Doppelpack von Luca Kogler und Niklas Korhonen zwischenzeitlich. Gherdeina konnte aber noch im selben Abschnitt durch ein Tor von Vlastimil Dostalek ausgleichen. Dostalek war es schließlich auch, der in der 51. Minute den vielumjubelten Siegestreffer erzielte und damit die Viertelfinalserie ausglich.

Die weiteren Viertelfinalserien absolvieren am Samstag bereits die dritten Spiele ihrer „best-of-seven“-Serien. Die Serie zwischen den Red Bull Hockey Juniors und Gherdeina geht am Sonntag in ihr drittes Spiel

Fr, 13.03.2026: HC Gherdeina valgardena.it – Red Bull Hockey Juniors 3:2 (1:0,1:2,1:0)

Referees: PINIE, WINKLER, Cristeli, Dummermuth-Haas

Stand in der best-of-7-Serie: 1:1

Goals GHE: Luisetti (5.), Dostalek (38./pp1; 51.)

Goals RBJ: Kogler (23.), Korhonen (29.)