Gigler ins EM-Finale

Gigler zieht mit OSV-Rekord ins EM-Finale ein

Samstag, 06. Dezember 2025 | 22:40 Uhr
Gigler ins EM-Finale
APA/APA/AFP/Archiv/FERENC ISZA
Von: apa

Heiko Gigler ist bei der Kurzbahn-Schwimm-EM in Lublin über 50 Kraul in das sonntägige Finale eingezogen. Im Halbfinale am Samstagabend egalisierte er den neuen österreichischen Rekord von 21,00 Sek., den er erst im Halbfinale am Vormittag aufgestellt hatte. Gesamt war der Bronzemedaillengewinner über 100 m Lagen Vierter. Valentin Bayer verpasste das Finale als Halbfinal-14. über 50 m Brust in persönlicher Bestzeit von 26,33 Sek. um 11/100.

“So wie man es immer sagt: Im Finale ist alles möglich. Wer die stärksten Nerven hat, der gewinnt morgen. Ob zeitlich noch was drinnen ist, ist beim 50er schwer zu sagen. Was ich sagen kann, ist, dass mein erster Übergang nicht gut war”, meinte Gigler, der die 20 vorne stehen haben möchte. Es könnte ein voll gepackter Sonntag mit drei Rennen werden, denn Gigler ist auch mit der Lagen-Staffel im Einsatz. “Vollgas einfach. Ich freue mich auf jedes Rennen, das ich schwimmen darf.” Die Staffel tritt in der Besetzung Lukas Edl, Bayer, Simon Bucher, Gigler an.

