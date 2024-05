Giro-Etappen bringen Straßensperren und Verkehrsbehinderungen

Bozen – Wegen der Durchfahrt des Giro d’Italia ist am 21. und 22. Mai in Südtirol auf Beeinträchtigungen des Verkehrs zu achten. Die Landesverkehrsmeldezentrale rät, genügend Fahrtzeit einzuplanen.

Nach sieben Jahren kehrt der Giro d’Italia, der zu den prestigeträchtigsten Radrennen der Welt zählt, nach Gröden zurück: Etappenziel des Straßenrad-Rennens der Männer ist am Dienstag, 21. Mai, St. Christina, und Etappenstart am Mittwoch, 22. Mai, in Wolkenstein: Vorgesehene Durchfahrtszeit in St. Ulrich (Reziastraße): 16.35-17.16 Uhr, vorgesehene Ankunftszeit in St. Christina auf Monte Pana 16.50-17.35 Uhr. Vorgesehene Abfahrtszeiten am Tag darauf in Wolkenstein (Nivesplatz) um 12.30 Uhr.

Alle Ortschaften, die an der Strecke des Fahrradrennens liegen, werden zweieinhalb Stunden vor der voraussichtlichen Durchfahrt des schnellsten Rennfahrers gesperrt. Sobald das letzte Begleitfahrzeug durchgefahren ist, werden die Straßen wieder für den Verkehr geöffnet.

Gäste oder Zuschauer sollten deshalb nach Möglichkeit frühzeitig anreisen, um längere Wartezeiten zu vermeiden, Rückreisen sollten nicht unmittelbar nach der Durchfahrt des Giro, sondern für einige Stunden später eingeplant werden.

Wer länger mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich immer gut vorbereiten. Um längere Wartezeiten reibungslos zu überstehen, ist es wichtig, genügend Wasser beziehungsweise ungesüßte Getränke und leichte Speisen sowie fallweise Medikamente und Decken dabei zu haben.

Informationen zum Giro mit Streckenverlauf zum Download und nützliche Hinweise für Reisende finden sich auf der Homepage www.provinz.bz.it/verkehr.