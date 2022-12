“Giro Handbike 2023” wird in Meran starten

Meran – Die Ausgabe 2023 des “Giro Handbike Italia”, des einzigen Etappenrennens für paralympische Athleten und Athletinnen in Europa, wird ihren Auftakt am 26. März in Meran feiern. Die Sportveranstaltung wurde heute Morgen im Rahmen einer Pressekonferenz im Sitzungssaal des Meraner Gemeinderats vorgestellt.

Eine Strecke von etwa fünf Kilometern, die sich durch die Straßen der Stadt schlängelt (Rennweg, Karl-Wolf-Straße, Laurinstraße, 4.-November-Straße, Europaallee, Freiheitsstraße) mit Start und Ziel auf dem Theaterplatz, rund 100 teilnehmende Sportler und Sportlerinnen, 150 Begleitpersonen: Das sind die Eckdaten der ersten Etappe des “Giro Handbike 2023” (die anderen sieben Etappen werden am 4. Februar in Mailand vorgestellt), die am Sonntag, 26. März in Meran stattfinden und live auf der Plattform Sky übertragen wird.

Die Veranstaltung wurde heute Vormittag im Sitzungssaal des Meraner Gemeinderates von Bürgermeister Dario Dal Medico, Sportstadtrat Nerio Zaccaria, Sozialstadtrat Stefan Frötscher und Fabio Pennella, dem Präsidenten von SEO (Solutions&Events Organisation), dem für die Organisation des Giro zuständigen Sportvereines, vorgestellt. Bei der Präsentation mit dabei waren auch die Präsidentin der Kurverwaltung Meran, Ingrid Hofer, der Vizepräsident der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt, Walter Taranto, Meranarena-Präsident Luca Bordato, Meranarena-Direktorin Sandra Zambianco sowie der Vizekommandant der Ortspolizei Riccardo Raffeiner.

Tourismuslandesrat Arnold Schuler konnte an Pressekonferenz leider nicht teilnehmen, sagte aber den Organisatoren seine volle Unterstützung zu: „Aus persönlichen aber auch aus kulturellen und touristischen Gründen freue ich mich immer, wenn Sportevents für Menschen mit Beeinträchtigungen organisiert werden und unterstütze diese gerne. Nicht nur die einheimische Bevölkerung auch Gäste verfolgen solche Sportrennen immer mit großer Begeisterung”.

Eine Lektion fürs Leben

“Wir fühlen uns geehrt und sind stolz”, bekräftigten Dal Medico und Zaccaria, “die erste Etappe des Giro Handbike 2023 in unserer Stadt ausrichten zu dürfen. Diese Veranstaltung ist aufgrund ihres außergewöhnlichen sportlichen, ethischen und sozialen Wertes nach wie vor von großer Bedeutung und wird – da sind wir uns sicher – die integrative Kraft des Radsports weiter stärken. Denn der Handbike-Rennsport ist ein Sport, der diejenigen, die ihn ausüben, dazu anregt, sich den Herausforderungen der Behinderung zu stellen, aber er lehrt uns auch, dass Solidarität, Zusammenhalt und der Mut, die “Vielfalt” zu akzeptieren und zu umarmen, grundlegende Werte für eine Gesellschaft sind, die wirklich gerecht, dynamisch und perspektivenreich sein will. Wir danken daher im Voraus dem Organisationskomitee und allen, die zum Erfolg dieser Veranstaltung beitragen werden. Es wird eine authentische Lektion fürs Leben sein und eine weitere klare Botschaft, dass unsere Gemeinschaft die vollständige Integration aller Menschen fördern will”.

“Als Kurverwaltung sind wir stolz, dass diese Veranstaltung Meran ausgewählt hat”, so Hofer. “Wir werden bereit sein, alle Teilnehmer*innen und ihr Betreuer*innen zu empfangen, und wir werden unser Bestes tun, um die Veranstaltung und damit auch Meran bekannt zu machen. Wir glauben an diese Veranstaltung und haben sie von Anfang an unterstützt, weil sie eine starke sportliche und soziale Botschaft von außerordentlicher Bedeutung vermittelt. Die Stadt wird alles tun, um diesen Tag zu einem Fest für den Sport zu machen. Bereits 2013 fand in Meran ein Handbike-Event statt, es war eine Etappe des Weltcups. Bei dieser Gelegenheit konnten wir das Engagement der Athlet*innen und die Begeisterung des Publikums bewundern. Wir blicken auf diesen Tag zurück und freuen uns auf den 26. März, der für die Stadt und den Tourismussektor, den wir vertreten, ein herausfordernder und aufregender Tag sein wird. Wir danken den Organisatoren und all jenen, die zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben und beitragen werden. Ich wünsche allen viel Glück. Gemeinsam wird es uns gelingen, einen unvergesslichen Tag zu veranstalten”.

Sportlicher Wettbewerb auf höchstem Niveau

“Wir haben eine großartige neue Ausgabe des Giro Handbike versprochen, und wir präsentieren hier heute unseren ersten internationalen Start. Meran war für uns eine wichtige und strategische geografische Wahl, nicht nur wegen des Angebots dieser schönen Stadt, sondern vor allem, um ein starkes Signal für eine neue Ära des sportlichen Wettbewerbs auf höchstem Niveau zu setzen. Es wird ein sportliches Jahr voller Spannung und Neuheiten, das uns vor eine große neue Herausforderung stellt, der wir uns gemeinsam mit unseren Lebensmeistern*innen stellen wollen”, so Fabio Pennella.

Internationale Formel

Für die nächste Ausgabe wurde eine internationale Formel gewählt, um allen teilnehmenden Athleten*innen die Möglichkeit zu geben, Punkte für die internationale Rangliste zu sammeln. Die Rennen, die im UCI-Kalender aufgeführt sind (und der Start in Meran ist genau eines davon), sind in der Tat Rennen der Kategorie C1. Normalerweise sind bei dieser Art von Wettkämpfen Athleten und Athletinnen aus mehreren europäischen Ländern vertreten, so dass ein hohes sportliches Niveau gewährleistet ist. Die Rennen finden auf einem Rundkurs von mindestens fünf Kilometern Länge statt, wobei die Anzahl der Runden je nach Art der Behinderung der Teilnehmer*innen variiert.