Glasner-Club besiegt “Spurs” – Kein Sieger im Schlager

Von: apa

Crystal Palace hat die ungeschlagene Pflichtspielserie am Sonntag auf fünf Partien ausgebaut. Die Truppe von Trainer Oliver Glasner setzte sich bei Tottenham dank eines Doppelpacks von Eberechi Eze (45., 48.) 2:0 durch und wahrte als weiter Zwölfter die Chance auf eine Top-Ten-Endplatzierung in der englischen Fußball-Premier-League. Dort kassierte mit Manchester United auch der zweite Europa-League-Finalist eine 0:2-Niederlage. Der Schlager Liverpool gegen Arsenal endete 2:2.

Cody Gakpo (20.) per Kopf und Luis Diaz (21.) sorgten mit einem Doppelschlag für eine 2:0-Führung des Meisters. Gabriel Martinelli (47.) via Kopfball und der später mit der Ampelkarte ausgeschlossene Mikel Merino (70.) mit einem Abstauber bewahrten die “Gunners” wenige Tage nach dem Out in der Champions League gegen Paris Saint-Germain aber noch vor einer Niederlage. Der Punkt war im Kampf um die fünf Champions-League-Ränge ein sehr wertvoller.

Enger Fight um CL-Startplätze

Arsenal hält zwei Runden vor Schluss bei 68 Punkten. Zwei Zähler dahinter lauert Newcastle United (66), das mit einem 2:0-Erfolg gegen Conference-League-Finalist Chelsea auf Rang drei sprang. Die Treffer der “Magpies” gingen auf das Konto von Sandro Tonali (2.) und Bruno Guimaraes (90.). Die Londoner sind punktgleich vor Aston Villa (je 63) gerade noch Fünfter. Davor liegt auch noch Manchester City (65).

Einen Rückschlag kassierte der Siebente Nottingham Forest (62) mit einem 2:2 gegen den Vorletzten Leicester City. Gar keine Punkte gab es für die “Red Devils”, die ihre 0:2-Niederlage zu Hause gegen West Ham United bezogen. Den Schwung vom Einzug ins europäische Endspiel am Donnerstag konnten also sowohl ManUnited als auch Tottenham, wo ÖFB-Teamspieler Kevin Danso in der Abwehr durchspielte, nicht mitnehmen. Tottenham ist 17., ManUnited, wo Verteidiger Leny Yoro auch noch verletzt ausschied, nur einen Zähler davor 16.