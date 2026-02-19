Aktuelle Seite: Home > Sport > Glasners Palace kommt in CoL über 1:1 in Mostar nicht hinaus
Glasners Palace kommt in CoL über 1:1 in Mostar nicht hinaus

Donnerstag, 19. Februar 2026 | 20:52 Uhr
Von: apa

Oliver Glasner ist mit Crystal Palace erst auf halbem Wege, das Achtelfinale der Fußball-Conference-League zu erreichen. Am Donnerstag kamen die Eagles im K.o.-Phasen-Play-off-Hinspiel bei Zrinjski Mostar über ein 1:1 nicht hinaus und müssen in der Rückpartie am kommenden Donnerstag in London alles klar machen. Ismaila Sarr (44.) brachte die glanzlosen Engländer in Führung, der Ausgleich durch Karlo Abramovic (55.) lässt Mostar allerdings noch hoffen.

Vor dem Aus steht in der Europa League Fenerbahce Istanbul, das zuhause Nottingham Forest mit 0:3 unterlag. Mit dem Rücken zur Wand stehen jeweils nach Heimniederlagen auch schon Dinamo Zagreb (1:3 gegen KRC Genk und Torhüter Tobias Lawal), Brann Bergen (0:1 gegen Bologna) und PAOK Saloniki (1:2 gegen Celta Vigo).

