Glasners Palace rollt auch in der Conference League weiter

Donnerstag, 02. Oktober 2025 | 23:08 Uhr
Glasners Palace feiert gegen Kiew nächsten Sieg
Crystal Palace und Coach Oliver Glasner sind auch im Fußball-Europacup nicht zu stoppen. Am Donnerstag starteten die Londoner wenige Tage nach ihrem Coup über Liverpool mit einem Auswärts-2:0 gegen Dynamo Kiew in die Conference League. Grund zur Freude hatte auch Junior Adamu. Mit einem verwandelten Elfmeter (57.) rettete er dem SC Freiburg und Teamkollege Philipp Lienhart in der Europa League in Bologna nach 0:1-Rückstand noch ein 1:1 und den vierten Punkt.

Für Palace erzielten Daniel Munoz und Liverpool-Siegtorschütze Edward Nketiah die Treffer in Lublin (Polen), erst nach Gelb-Rot für Borna Sosa (76.) verlor man etwas an Dominanz. Es war bereits der 7. Sieg im 11. Saisonpflichtspiel (4 Remis). Einen weiteren “Dreier” mit rot-weiß-roter Beteiligung gab es in der CoL für Mainz 05. Mit ÖFB-Teamverteidiger Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig setzten sich die Deutschen bei Omonia Nikosia mit 1:0 durch.

In der Europa League wirkte ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic bei der 1:2-Niederlage von Roter Stern Belgrad beim FC Porto bis zur 82. Minute mit. Die Portugiesen sind eines von sieben Teams, das nach den ersten beiden EL-Runden ohne Punkteverlust dasteht. Tabellenführer der 36er-Liga ist Dinamo Zagreb nach einem 3:1 bei Maccabi Tel Aviv. Ebenfalls bei sechs Punkten halten das gegen Salzburg erfolgreiche Olympique Lyon, Porto, OSC Lille, FC Midtjylland, Aston Villa und Sporting Braga.

