Global Champions Tour ab 2025 vor dem Schloss Schönbrunn

Von: apa

Die Global Champions Tour kehrt Ende September 2025 nach Wien zurück, die hoch dotierten Springreitbewerbe werden vor dem Schloss Schönbrunn ausgetragen. Wie die Tour bekanntgab, sei ein dementsprechender Fünfjahresvertrag bis 2029 unterzeichnet worden. Die Serie war zuletzt von 2012 bis 2016 in Österreich zu Gast, drei Auflagen wurden am Wiener Rathausplatz ausgetragen, je einmal wurde in Ebreichsdorf und der Wiener Krieau geritten.

“Wien war schon immer ein besonderer Stopp auf unserer Tour und wir freuen uns, unseren Sport an einem so historischen und atemberaubenden Ort vor einer der schönsten Kulissen der Welt präsentieren zu können”, sagte Jan Tops, Präsident und Gründer der Global Champions Tour. Als Veranstalter in Österreich tritt Remus Innovation mit CEO Stephan Zöchling auf. Dieser kündigte zusätzlich zu den Sprungbewerben vom 26. bis 28. September auch Vorführungen der Spanischen Hofreitschule an.