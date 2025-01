Glückliche Pusterer: Overtimesieg bringt zwei Punkte

Von: ka

Zwei Tage nach dem missglückten Auftritt in Asiago empfangen die Wölfe in der Intercable Arena Villach. Gegen den Tabellensiebten gilt es Rang 9 abzusichern, der Vorsprung auf Wien beträgt 1 Punkt. Coach Jaspers muss weiterhin Svedberg und Osmanski vorgeben, dafür sind Traversa und Gschliesser wieder zurück im Lineup. Beim VSV fehlen Holway, Tschurnig und Richter, im Tor hat Herbstneuzugang Cannatta dem Stammgoalie Lamoureux den Rang abgelaufen.

Das erste Drittel verläuft sehr ausgeglichen, beide Teams agieren vorsichtig. Dadurch bleiben große Chancen auch Mangelware. Eine erste Möglichkeit findet Deluca nach Querpass Traversa vor (5. Min.), auf der Gegenseite prüft Pearson Pasquale (6. Min.). Danach schwächt sich der HCP mit zwei unnötigen Fouls in der Offensivzone von Petan (10. Min.) und von Coulter (12. Min.) selbst, doch die beiden Unterzahlspiele werden souverän verteidigt. In der letzten Phase der Startdrittels erhöht der HCP den Druck etwas: zuerst kommt Andersen zu einem gefährlichen Abschluss (16.), dann ist Deluca fast mit einem Bauerntrick erfolgreich (16.). Ein Powerplay nach Strafe gegen Wall (18.) spielen die Wölfe stark, Treffer gelingt jedoch auch in Überzahl keiner.

Das zweite Drittel beginnt mit einer Schrecksekunde, in der Rebernig nach einem Puckverlust gefährlich vor Pasquale aufkreuzt, aber nicht verwerten kann. Danach nimmt der HCP das Heft in die Hand und kann sich immer wieder im Angriffsdrittel festsetzen. Der Mann des Spiels ist nun Gästegoalie Cannatta, der in allen brenzligen Situationen die Ruhe behält und sich nicht bezwingen lässt. Die größten Chancen ergeben sich in Minute 28, als zuerst Akeson alleine entwischt, sich in letzter Sekunde aber noch von MacPherson abdrängen lässt, und als gleich darauf Akeson und Findlay im 2-auf-1 davonziehen und Cannatta mit einem Big Save gegen Findlay rettet. Auch den Gästen gelingt, immer wieder Nadelstiche zu setzen, z.B. durch Rebernig, der in der 35. Minute mit einer Deflection knapp scheitert. Zwei Minuten vor Drittelende tankt sich Petan in einer Einzelaktion durch, aber auch sein Backhand-Abschluss wird Beute von Cannatta.

Das Schlussdrittel beginnt mit einem Paukenschlag: Bouramman zieht an der blauen Linie ab, Mantinger nimmt Cannatta die Sicht und die Scheibe zappelt im Nett – 1:0 nach 42 Minuten. Eine Minute später gibt es ein Riesengetümmel vor dem Gästetor, und Coulter schnappt sich die freiliegende Scheibe und erzielt das 2:0. Nach Videostudium erkennen die Schiedsrichter jedoch eine vorangegangene Abseitsstellung und erkennen den Treffer wieder ab, es bleibt beim 1:0. In der Folge verwalte der HCP den Vorsprung gut und hat mit Petan in Minute 49 die große Chance auf das 2:0 (Cannatta hält). Dass das Vorhaben, heute keinen Gegentreffer zuzulassen, liegt an einer defensiven Unaufmerksamkeit: nach einem Bully vor dem eigenen Tor kommt Villach frei zum Abschluss, Pasquale hält, ist dann beim zweiten Rebound aber machtlos – Coatta verwertet aus kurzer Distanz (1:1; 54. Min.). In der Schlussphase hält Pasquale noch gegen Hughes (58.) und Scherbak (59.), und so geht es zum zweiten Mal in dieser Woche in die Overtime.

In der Verlängerung kann Hughes Coulter nur mit regelwidrigem Halten am Konter behindern und muss für zwei Minuten auf die Strafbank. das 4-gegen-3-Powerplay nutzen die Wölfe: nach einem Schuss von Petan ist Purdeller vor dem Tor zur Stelle und staubt zum 2:1-Siegtreffer ab! Damit bleiben zwei Punkte in Bruneck und ein weiterer Schritt Richtung Pre-Playoff-Qualifikation ist gesetzt.

Weiter geht es für den HCP am Freitag mit einem Auswärtsspiel in Innsbruck, bevor am Samstag, 24. Jänner, um 19:45 Uhr die Graz99ers in Bruneck zu Gast sind.