Gogl-Walli in Hengelo auf Platz drei

Von: apa

Wie Lukas Weißhaidinger im Diskuswurf hat auch Susanne Gogl-Walli am Sonntagabend bei den FBK Games in Hengelo Rang drei belegt. Die für Olympia qualifizierte Leichtathletin benötigte über die 400 m 51,21 Sek., es siegte die Niederländerin Femke Bol in 50,02.