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Kane jubelte in der abgelaufenen Saison ausgiebig

“Goldener Schuh” für Kane als Europas bester Torschütze

Dienstag, 26. Mai 2026 | 13:02 Uhr
Kane jubelte in der abgelaufenen Saison ausgiebig
APA/APA/dpa/Michael Kappeler
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Von: APA/dpa

Harry Kane kann sich über eine weitere Auszeichnung freuen. Der Mittelstürmer des FC Bayern München wird laut “Kicker” zum zweiten Mal den Goldenen Schuh für den erfolgreichsten Torjäger der Saison in den höchsten europäischen Ligen erhalten. 2024 war der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft schon damit ausgezeichnet worden. Kane kommt im Ranking der European Sports Media auf 72 Punkte für seine 36 Tore in der Bundesliga-Saison – wie auch in der Saison 2023/2024.

Auf Platz zwei landete im Europa-Ranking mit einem deutlichen Rückstand Erling Haaland von Manchester City (27 Tore/54 Punkte) vor Vorjahressieger Kylian Mbappé (25/50) von Real Madrid. Aus der österreichischen Bundesliga hat es Sturms Otar Kiteishvili mit 15 Saisontoren nicht in die angeführten Top 45 geschafft.

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