Golf-Ass Straka startet durchwachsen bei PGA Championship

Von: apa

Für Österreichs Golfstar Sepp Straka ist der Start in die 107. Ausgabe der US PGA Championship nicht nach Wunsch verlaufen. Der Wiener spielte am Donnerstag in Charlotte/North Carolina auf dem Par-71-Platz eine 73er-Runde und reihte sich damit nur auf dem geteilten 73. Rang ein. Damit liegt der 32-Jährige derzeit einen Schlag über der Cut-Linie. In Führung schoss sich der Venezolaner Jhonattan Vegas, dem eine starke 64er-Runde (7 unter Par) gelang.

Straka war nach dem Triumph beim PGA-Turnier in Philadelphia als Weltranglistenneunter mit hohen Erwartungen zum zweiten Major des Jahres gereist, die er auf dem vom Regen aufgeweichten Platz vorerst nicht erfüllen konnte. Dem ÖGV-Golfer unterliefen Bogeys auf den Löchern 3, 5, 6, 11 und 13, immerhin gelang auf Loch 14 ein Eagle und auf Loch 7 ein Birdie. Damit reihte sich Straka vorerst in der Mitte des 156er-Starterfeldes ein und befand sich dort in guter Gesellschaft. Kein Spieler aus den Top 10 der Weltrangliste schaffte es am Donnerstag unter die ersten Zehn, das hat es bei einem Major laut PGA-Tour seit 30 Jahren nicht mehr gegeben.

Ebenfalls mit dem nassen Kurs zu kämpfen hatte der Topflight mit Rory McIlroy, Titelverteidiger Xander Schauffele und Scottie Scheffler. Der nordirische Masters-Champion benötigte 74 Schläge und kam damit nur auf Platz 98 liegend ins Clubhaus von Quail Hollow. Schauffele aus den USA lag mit einer 72 vorerst auf Position 60. Besser erwischte es sein Landsmann Scheffler, der Weltranglistenerste war nach einer 69er-Runde (2 unter Par) als 20. in Lauerstellung. “Ich habe gut gekämpft und einen kühlen Kopf bewahrt an einem Tag, an dem es definitiv einige Herausforderungen auf dem Platz gab”, sagte Scheffler.