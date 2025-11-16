Aktuelle Seite: Home > Sport > Golfer McIlroy holt Gesamtsieg auf World Tour
McIlroy bejubelt den Gesamtsieg

Golfer McIlroy holt Gesamtsieg auf World Tour

Sonntag, 16. November 2025 | 14:28 Uhr
McIlroy bejubelt den Gesamtsieg
APA/APA/AFP/FADEL SENNA
Von: APA/dpa

Nordirlands Golfstar Rory McIlroy hat sich beim millionenschweren Saisonfinale in Dubai zum siebenten Mal die Gesamtwertung der DP World Tour gesichert und kommt dem Rekord von Colin Montgomerie immer näher. Nur Schottlands Golf-Legende war mit acht Gesamtsiegen noch erfolgreicher als der 36-jährige Weltranglisten-Zweite. Den Sieg sicherte sich bei dem mit zehn Millionen US-Dollar (8,61 Mio. Euro) dotierten Event der Engländer Matt Fitzpatrick im Stechen gegen McIlroy.

McIlroy reichte bei dem Turnier im Jumeirah Golf Estates der zweite Platz, um sich nach 2012, 2014, 2015, 2022, 2023 und 2024 erneut die Harry-Vardon-Trophäe für den ersten Platz im sogenannten Race to Dubai zu sichern. Für den Gewinn der Rangliste erhielt der Nordire einen Bonus von zwei Millionen US-Dollar (1,72 Millionen Euro).

Für das Finale in den Vereinigten Arabischen Emiraten hatten sich die besten 52 Golfer der Saison qualifiziert. Österreich war nicht vertreten.

