Golfer Nemecz holt als Achter bestes Tour-Ergebnis seit 2023

Nemecz zeigte sich in Brisbane in starker Form

Von: apa

Golfprofi Lukas Nemecz hat beim Turnier in Brisbane sein bestes Tour-Ergebnis seit über einem Jahr eingefahren. Der 35-jährige Steirer belegte beim mit 1,25 Mio. Euro dotierten Event in Australien, das auf drei Runden verkürzt worden war, den geteilten achten Platz. Nemecz spielte am Sonntag zum Abschluss eine 67er-Runde (vier unter Par). Auf den australischen Sieger Elvis Smylie fehlten ihm am Ende sechs Schläge, auf einen Top-drei-Rang waren es deren drei.

“Es war lässig, ich habe teilweise richtig gut gespielt”, meinte Nemecz. “Um Top drei zu machen, muss der Putter noch mehr mitspielen. Das war nicht ganz der Fall, aber trotzdem war es ein guter Start ins neue Jahr.” Sein erstes Top-Ten-Ergebnis auf der Tour seit Platz fünf bei den Open de France im September 2023 brachte dem Grazer 23.816,10 Euro Preisgeld. Ob er auch für die Australian Open kommende Woche in Melbourne ins Feld rutscht, ist noch offen.