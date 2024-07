Grabher gibt im Turin-Viertelfinale muskulär bedingt auf

Von: apa

Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat am Freitag beim mit 25.000 Dollar dotierten ITF-Turnier in Turin im Viertelfinale aufgegeben. Beim Stand von 0:5 beendete die 28-Jährige die Partie gegen die topgesetzte Argentinierin Solan Sierra nach 21 Minuten. Grund für die Aufgabe waren muskuläre Probleme im rechten Unterarm. Ein Antreten Ende nächster Woche bei den Olympischen Spielen in Paris, bei denen Grabher über ihr “protected ranking” dabei ist, sollte nicht in Gefahr sein.

Österreichs als Weltranglisten-317. aktuelle Nummer zwei hatte sich Ende August eine Handgelenksblessur zugezogen, Ende März kehrte sie für vorerst drei Turniere auf ITF-Turnierebene zurück. Wegen eines Knochenmarködems in der Schlaghand und nach weiterer Aufbauarbeit mit Softbällen bestritt Grabher erst ab Ende Juni drei weitere Turniere in Folge, in denen ihr ihre ersten drei Siege seit dem Comeback gelangen. Die Belastung von sechs Matches binnen zweieinhalb Wochen sei eine noch ungewohnte, was nun in der Überbelastung resultierte, wie es aus ihrem Umkreis hieß.