Grabher in Ostrava gegen US-Amerikanerin Parks out

Montag, 02. Februar 2026 | 14:25 Uhr
Julia Grabher bleibt gegen Alycia Parks weiter sieglos
Die 29-jährige Julia Grabher hat am Montag in Runde eins des WTA-Tennisturniers von Ostrava gegen die US-Amerikanerin Alycia Parks 6:7(3),2:6 verloren. Die nach dem Zweitrundeneinzug bei den Australian Open in der Weltrangliste auf Rang 78 vorgestoßene Vorarlbergerin kämpfte sich im ersten Satz bei drei abgewehrten Breakbällen bis ins Tiebreak, hatte da aber klar das Nachsehen. Im zweiten Satz zog Parks nach einem 1:2-Rückstand davon und stellte im Head-to-Head auf 3:0.

Mit Sinja Kraus ist auch Österreichs Nummer drei in der tschechischen Stadt engagiert, die Wienerin trifft nicht vor Dienstag auf die als Nummer fünf gesetzte Schweizerin Viktorija Golubic. In Cluj Napoca wiederum ist Neo-Österreicherin Anastasia Potapova als Nummer fünf am Werk, los geht es beim wie in Ostrava WTA250-Event gegen die Italienerin Lucia Bronzetti. Die Osttirolerin Lilli Tagger schlägt nach ihrem Challenger-Turniersieg in den Emiraten diese Woche bei einem 125er-Turnier in Mumbai auf.

