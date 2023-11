Grand Prix am Ritten ein voller Erfolg

Klobenstein – Der Grand Prix 1 ist soeben am Rittner Eisring zu Ende gegangen. Die Feuerprobe für den in zwei Wochen stattfindenden Junioren Worldcup ist mehr als gelungen. Der Rennablauf war reibungslos und Athleten, Trainer und Schiedsrichter mehr als zufrieden und voll des Lobes für die Organisation.

Die 140 Sportler aus fünf Nationen (Italien, Schweiz, Kanada, Österreich und Frankreich) haben in den zwei Renntagen insgesamt 223 persönliche Bestzeiten verbessern können.

Von den Rittner Teilnehmern konnte sich Katja Ploner im Vierkampf bei den U14-Mädchen in der letzten Distanz noch vom vierten auf den dritten Platz vorkämpfen, während Ryan Edrizzi bei den Buben U14 den zweiten Platz hinter Andra Iuliani von Cardano durchgehend verteidigen konnte.

Die Einzelstreckenbewerbe waren für die italienischen Athleten besonders wichtig, da sich die Athleten der Juniorenkader für die an den nächsten beiden Wochenenden in Baselga und am Ritten anstehenden Junioren Worldcups beweisen und qualifizieren mussten. „Dies ist ihnen durchwegs gelungen“, stellt Herr Luciano Tava – Urgestein des Eisschnelllaufs seit 60 Jahren – zufrieden fest.

Auch die Spezialdisziplin des “Massenstarts” ist ein hervorragender Test des Eisschnelllauf-Nachwuchses gewesen, wobei sich Romedius Thurner mit einem in zwei Runden durchgezogenen Endspurt der gesamten 16 Runden bei der Seniorkategorie als Sieger behaupten konnte und Maybritt Vigl den fünften Platz belegte.