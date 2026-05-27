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Harnisch und Co. wollen auch in CHL überzeugen

Graz und KAC in CHL gegen Schweizer und deutschen Meister

Mittwoch, 27. Mai 2026 | 17:45 Uhr
Harnisch und Co. wollen auch in CHL überzeugen
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
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Von: apa

Eishockey-Meister Graz, der KAC und Salzburg bekommen es in der Champions Hockey League u.a. mit den Meistern aus der Schweiz und Deutschland zu tun. Wie die Auslosung am Mittwoch in Zürich ergab, bestreitet der ICE-Champion Heimspiele gegen Fribourg-Gotteron, SaiPa Lappeenranta aus Finnland und die Bordeaux Boxers. Auswärts gastieren die 99ers beim deutschen Meister Eisbären Berlin, Bili Tygri Liberec aus Tschechien und Storhamar Hockey aus Norwegen.

Die Klagenfurter sind ebenfalls in Berlin im Einsatz, außerdem reisen sie noch zu den Kölner Haien und ebenfalls nach Hamar. Daheim spielt der KAC gegen Fribourg-Gotteron, KooKoo Kouvola aus Finnland und Bordeaux. Mit Salzburg ist noch ein dritter heimischer Vertreter in der CHL dabei. Die “Bullen” sind gegen die Eisbären Berlin zu Hause im Einsatz. Auch Köln und Liberec reisen nach Salzburg. Auswärts sind die Salzburger durchgehend in Schweden im Einsatz. Der schwedische Meister Skelleftea AIK, die Växjö Lakers und Rögle BK sind die Gegner.

Die 16 besten der insgesamt 24 Teams qualifizieren sich für das Play-off-Achtelfinale. Gestartet wird die Vorrunde am 3. September. Die CHL wird den genauen Spielplan erst fixieren.

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