Gröden gewinnt Derby Ladino bei Fassa

Im einzigen Sonntagsspiel der Alps Hockey League feierte der Hockey Club Gherdeina den ersten Saisonsieg nach regulärer Spielzeit. Das Team aus Wolkenstein setzte sich im Derby Ladino bei den Fassa Falcons mit 4:3 durch. Die Gäste drehten die Partie in den letzten Minuten zu ihren Gunsten, Anthony DeLuca sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung.

Nachdem Fassa zuletzt zwei Siege feierte, starteten die Falken sehr druckvoll in das Heimspiel gegen Gröden. Bereits nach 55 Sekunden sorgte Luca Biondi für die Führung. In der vierten Minute erhöhte Diego Iori sogar auf 2:0. Die Gäste steckten die frühen Rückschläge gut weg und bestimmten in weiterer Folge das Geschehen auf dem Eis. Ausgerechnet mit einem Shorthander verkürzte Anthony DeLuca und noch vor Ende des ersten Drittels glich Kevin Schulze aus. Im Mittelabschnitt war Gröden über weite Strecken die dominierende Mannschaft, doch auch in zwei Powerplays erzielten sie keinen Treffer – nach 40 Minuten blieb es beim 2:2. Im dritten Drittel legte zunächst wieder Fassa vor: Sebastian Selin versenkte einen 2 auf 1-Konter zur erneuten Führung der Hausherren. Knapp eineinhalb Minuten später glich Brad McGowan mit einem schönen Solo aus und es kam noch besser für die Südtiroler. Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit bekam Gröden ein Powerplay zugesprochen und DeLuca traf mit einem Schuss ins kurze Eck. Mit dem 4:3-Sieg im Derby Ladino verließ Gröden das Tabellenende.

Alps Hockey League:

So, 15.10.2023: SHC Fassa Falcons – HC Gherdeina valgardena.it 3:4 (2:2,0:0,1:2)

Referees: LAZZERI, RUETZ, Hesina, Rinker.

Goals 1:0 FAS Biondi L. (00:55 / Iori D. ,PARMESANI ABBOTT P. / EQ), 2:0 FAS Iori D. (03:34 / Biondi L. ,PARMESANI ABBOTT P. / EQ), 2:1 GHE De Luca A. (12:40 / McGowan B. ,Senoner J. / SH), 2:2 GHE Schulze K. (17:43 / McGowan B. ,Glück D. / EQ), 3:2 FAS Selin S. (52:09 / Kustatscher D. / EQ), 3:3 GHE McGowan B. (53:37 / Schulze K. ,Willeit C. / EQ), 3:4 GHE De Luca A. (58:34 / Schulze K. ,Kasslatter H. / PP)