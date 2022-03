Gröden ist letzter Viertelfinalist

Gröden – Der HC Gherdeina valgardena.it ist der letzte Viertelfinalist der diesjährigen Playoffs der Alps Hockey League. Die Südtiroler setzten sich im entscheidenden Spiel drei der Pre-Playoffs gegen den EC Bregenzerwald knapp mit 3:2 durch. Alle drei Tore erzielte die “Furie” im Mitteldrittel.

Am heutigen Sonntag werden mittels Pick die Playoff-Paarungen ermittelt. In diesem können die besten drei Teams der Master Round ihren Gegner für das Viertelfinale wählen. Unmittelbar nach dem Pick werden alle Viertelfinalpaarungen auf unserer Homepage und auf Facebook kommuniziert. Der Start der „best-of-five“-Viertelfinal-Serien erfolgt am Dienstag, den 15. März.

Auch im achten Heimspiel gegen den EC Bregenzerwald behielt Gröden die Oberhand, die dadurch den Sprung ins Viertelfinale schafften. In einer umkämpften Partie gingen zunächst die Gäste aus Vorarlberg vor 602 Zusehern in der 18. Minute durch einen Treffer von Roberts Lipsbergs mit 1:0 in Führung. Nachdem Gröden die Partie zu Beginn des zweiten Drittels mit einem Doppelschlag binnen 68 Sekunden drehen konnte, traf erneut der Lette zum 2:2 Ausgleich. Doch wieder folgte die Antwort der Hausherren prompt. Nur 62 Sekunden nach dem Ausgleichstreffer war es Michael Sullmann der den Game-Winner erzielte. Denn weitere Treffer wurden in der Folge nicht mehr erzielt. Die Gäste versuchten im Schlussabschnitt zwar noch einmal alles, aber keiner der 22 Torschüsse fand den Weg ins Gehäuse. Am Ende hatte Gröden-Schlussmann Colin Furlong eine Fangquote von 95,6 Prozent vorzuweisen.

Mit dem Sieg der „Furie“ stehen alle acht Playoff-Teilnehmer fest. Über die Master Round konnten sich bereits Vorjahresfinalist Asiago, Jesenice, Ritten und Lustenau für das Viertelfinale qualifizieren. In den Pre-Playoffs komplettierten Cortina, Sterzing, Zell am See und Gröden das acht Teams umfassende Playoff-Feld. Die Viertelfinal-Paarungen werden am morgigen Sonntag mittels Playoff-Pick ermittelt. Der Start der „best-of-five“-Viertelfinal-Serien erfolgt am Dienstag, den 15. März.

Alps Hockey League | 12.03.2022:

Pre-Playoffs:

HC Gherdeina valgardena.it – EC Bregenzerwald 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)

Referees: BAJT, SCHAUER, Bergant, De Zordo. | Zuschauer: 602

Goals GHE: 1:1 Kasslatter H. (24./PP1 McGowan B. – Selan M.), 2:1 Luisetti M. (25.), 3:2 Sullmann Pilser M. (30. McGowan B. – Willeit C.)

Goals ECB: 0:1 Lipsbergs R. (18. Lehtonen W. – Nyqvist J.), 2:2 Lipsbergs R. (29./SH1 Lehtonen W. – Pilgram G.)