Gröden zurück auf der Siegerstraße

St. Ulrich – Der HC Gherdeina valgardena.it ist am Dienstag mit einem 6:0-Auswärtssieg beim EC Bregenzerwald auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Nach vier Niederlagen in Folge feierte die „Furie“ wieder einen Sieg. Für Goalie Colin Furlong war es das erste Shutout in der laufenden Alps Hockey League-Saison. Michael Sullmann Pilser und Matteo Luisetti trafen jeweils doppelt.

Der HC Gherdeina valgardena.it hat beim 6:0-Auswärtssieg beim EC Bregenzerwald seinen bislang höchsten Saisonsieg gefeiert. Erstmals in der laufenden Meisterschaft blieben die Südtiroler ohne Gegentreffer. Der frühere Liga-MVP Colin Furlong stoppte sämtliche 25 Schüsse auf sein Tor. Die Vorentscheidung fiel zur Mitte des Spiels: Matteo Luisetti, Michael Sullmann Pilser und Samuel Moroder stellten binnen weniger als 2,5 Minuten auf 4:0. Die Gegenwehr der „Wälder“ war damit gebrochen. Die Vorarlberger mussten sich auch im dritten aufeinanderfolgenden Spiel geschlagen geben und blieben erstmals in dieser Saison daheim ohne Punktgewinn.

Back to business!! Shutout and great win in Dornbirn 💪🤟EC BREGENZERWALD – HCG 0:6 🔴🔵Goals: Michael Sullmann x2, Matteo Luisetti x3, Tobias Moroder Posted by Hockey Club Gherdëina – Gardena on Tuesday, October 25, 2022

Alps Hockey League | 25.10.2022 | Results:

EC Bregenzerwald – HC Gherdeina valgardena.it 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Referees: STEFENELLI, VIRTA, Müller, Spiegel. | Zuschauer: 261

Goals GHE: Sullmann Pilser (7./McGowan-Amorosa, 32./Amorosa-McGowan), Luisetti (30./Moroder S.-Nocker, 55.), Moroder S. (32./Luisetti-Oberrauch), Moroder T. (47./Cristellon-Messner)