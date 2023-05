Große Finalspiele der VSS/Raiffeisen Volleyball-Meisterschaften

Bozen – In sieben Kategorien der VSS/Raiffeisen Volleyball-Meisterschaften wurden die Finalspiele ausgetragen und die jeweiligen Gesamtsieger ermittelt. Am 15. April spielten in Bruneck die Kategorien U15 und U20 um den Sieg und am 22. April in St. Martin i. Passeier die U13, sowie die Damen- und Mixed-Mannschaften.

Große Spannung erlebten die Zuschauer bei den Finalspielen der VSS/Raiffeisen Volleyball-Meisterschaften. Gleich vier Kategorien kämpften am Samstag, 15. April bei den Finalspielen in Bruneck um den Gesamtsieg. Bei den Mädchen und Buben der U15 konnte der ausrichtende Verein der SSV Bruneck seinen Heimvorteil nutzen und die Goldmedaille mit nach Hause holen. Bei den älteren Mädchen der Kategorie U20 schaffte es die Mannschaft der Sektion Volley des SC Merans auf das höchste Treppchen. „Ich gratuliere allen teilnehmenden Mannschaften für ihren Einsatz und bedanke mich beim SSV Bruneck für die gute Umsetzung dieser Finalspiele“, erklärte VSS-Referent Kurt Jakomet.

Ein wahrer Volleyballtag wurde auch am Samstag, 22. April in St. Martin in Passeier veranstaltet. Hier lieferten sich die Kategorien U13, Damen und Mixed spannungsgeladene Spiele um den Gesamtsieg der Meisterschaft. Die Altersklasse U13 war nochmals unterteilt in einer Buben-, gemischten und einer Mädchenmannschaft. Bei den Buben konnte sich das Sport Team Südtirol den Meistertitel holen, bei den gemischten Mannschaften ging der Sieg an den ASV Partschins und bei den Mädchen an das Volley Team St. Jakob. In den beiden Erwachsenenkategorien konnten die jeweiligen Vorjahressieger ihre Titel verteidigen. Bei den Damen holte sich Volley Terlan den Sieg und bei den Mixed-Mannschaften der ASC Passeier. „Ihr habt heute alle großen Einsatz gezeigt und könnt, egal welche Platzierung ihr erreicht habt, stolz auf Euch sein“, erklärte VSS-Vorstandsmitglied Thomas Ladurner bei der Preisverteilung.

Nächstes großes Highlight im VSS-Referat für Volleyball sind die Finalspiele der VSS/Raiffeisen Mini-Volleyballmeisterschaft am 20. Mai 2023 in Mühlbach.

Die Sieger der jeweiligen Kategorien:

· U13 Buben: Sport Team Südtirol

· U13 gemischt: ASV Partschins

· U13 Mädchen: Volley Team St. Jakob

· U15 Buben: SSV Bruneck

· U15 Mädchen: SSV Bruneck weiß

· U20 Mädchen: SC Meran Volley

· Damen: Volley Terlan

· Mixed: ASC Passeier