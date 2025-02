Große Vorfreude auf die 34. VSS/Raiffeisen Kinderski-Landesmeisterschaft auf der Seiser Alm

Von: mk

Seiser Alm – Sie ist wohl die größte Kinder-Wintersportveranstaltung in Südtirol und das Highlight, bzw. der krönende Abschluss der Rennserie des VSS (Verband der Sportvereine Südtirols): die VSS/Raiffeisen Kinderski-Landesmeisterschaft. Ende März ist es wieder soweit, Schauplatz ist heuer die Seiser Alm. Dieses Jahr ging der Zuschlag für die Ausrichtung dieses Sportevents nämlich an den ASC Seiser Alm.

Über 700 Kinder der Jahrgänge 2013 bis 2016 werden an diesen Rennen teilnehmen. An jedem der beiden Renntage werden zwei Riesentorläufe auf der 2022 neu gestalteten und nun für Rennveranstaltungen homologierten Spitzbühl-Piste ausgetragen. Am Samstag, 22. März bestreiten die Kategorien U9 und U11 den Riesentorlauf, am Sonntag, 23. März die Kategorien U10 und U12.

Neben den Rennfahrern und ihren Trainern werden zahlreiche Eltern und Sportbegeisterte erwartet. Die Rennstrecke selbst ist mit der Seiser Alm Bahn erreichbar. An der Talstation steht ein kostenloser Parkplatz zur Verfügung, außerdem ist sie bestens mit Bussen angebunden. Eltern und Begleitpersonen erhalten ein ermäßigtes Seilbahnticket (16€ hin- und retour). Von Compatsch aus, das fünf Gehminuten von der Bergstation der Seiser Alm Bahn entfernt ist, bringen zwischen 8.00 und 13.00 Uhr, sowie von 14.00 bis 18.00 Uhr kostenlose Shuttle-Busse die Fans zum Spitzbühl-Lift und wieder zurück. Wer die Landschaft genießen möchte, erreicht die Rennstrecke zu Fuß in ca. 30 Minuten. Selbstverständlich gelangt man auch mit Skiern zum Spitzbühl-Lift, wobei die Spitzbühl-Piste selbst an den beiden Wettkampftagen ausschließlich für die Rennen genutzt wird.

Die Vorbereitungen laufen beim ASC Seiser Alm auf Hochtouren: Rund 100 Freiwillige geben ihr Bestes, um diese zwei Tage zu einem richtigen Sportfest für alle zu machen. Im Zelt im Zielgelände wird vom Hotdog über Pressknödel bis zum Apfelstrudel für alle Gaumen etwas dabei sein und ein DJ sorgt für Stimmung.