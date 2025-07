Großschartner bricht ein – Del Toro neuer Ö-Tour-Leader

Del Toro dominiert die Tour of Austria

Von: apa

Felix Großschartner hat seine Gesamtführung der Tour of Austria auf der Königsetappe mit der Bergankunft am Kühtai verloren. Der Oberösterreicher brach am Samstag im Schlussanstieg ein und rutschte vor dem letzten Tag mit über drei Minuten Rückstand auf Rang zehn zurück. Neuer Spitzenreiter der Radrundfahrt ist sein UAE-Teamkollege Isaac del Toro. Der Mexikaner feierte im Sprint eines Trios seinen dritten Etappensieg. Im Gesamtklassement führt der Jungstar eine halbe Minute.

Del Toro gewann nach einem neuerlich starken Antritt auf den letzten 200 m vier Sekunden vor dem Iren Archie Ryan (EF) und seinem polnischen Teamkollegen Rafal Majka. Letzterer hatte in der Schlussphase viel Tempoarbeit für den Zweiten des Giro d’Italia geleistet. “Ich bin sehr glücklich, aber es ist ein bisschen schade, weil ich Felix hier in Österreich gewinnen sehen wollte. Es war ein harter Tag für ihn”, sagte Del Toro im ORF-Interview und ergänzte: “Ich bin aber sehr froh, dass wir als Team trotzdem wieder gewonnen haben. Und natürlich wollen wir auch am letzten Tag weiter angreifen.”

Großschartner verlor über drei Minuten

Auftaktsieger Großschartner erreichte erst drei Minuten nach Del Toro als 15. das Ziel auf 2.000 m Seehöhe. In der Gesamtwertung liegt der 31-Jährige vor der sehr anspruchsvollen Schlussetappe mit Start und Ziel in Feldkirch aussichtslos zurück. “Ich habe einen schlechten Tag gehabt. Ich habe schon am Start gemerkt, dass ich ein bisschen leere Beine habe”, bedauerte Großschartner, der dem bisher knapp hinter ihm liegenden Del Toro unterwegs quasi freie Fahrt erteilte.

Für ihn gehe es am letzten Tag nur noch darum, für Del Toro zu arbeiten. Das Trikot des besten Österreichers sei nur ein schwacher Trost. “Deswegen bin ich nicht hergekommen”, sagte der langjährige World-Tour-Profi. Bester Österreicher am vorletzten Tag war Routinier Hermann Pernsteiner (ARBÖ Kärnten) mit zweieinhalb Minuten Rückstand an der 13. Stelle.

Die erste Phase des in Innsbruck gestarteten Teilstücks mit 117 km Länge und 3.500 Höhenmetern prägte eine zwölfköpfige Fluchtgruppe. Diese zerfiel aber in der ersten, 23 km langen Auffahrt von Sellrain auf das Kühtai. Nach der Abfahrt ins Ötztal wurde im ersten Teil des Anstiegs zurück ins Etappenziel Ex-Weltmeister Rui Costa (EF) als letzter der Ausreißer eingeholt.

UAE-Duo diktierte das Tempo im Finale

Gleichzeitig attackierten 16 km vor dem Ziel Esteban Chaves (EF), Majka und Asbjørn Hellemose (Jayco) aus dem nur noch kleinen Spitzenfeld. Vier Kilometer später griff hinten Kämna an, Großschartner und einige andere konnten da nicht mehr mit. Del Toro und eine Handvoll Konkurrenten hingegen schon. Kurz darauf beschleunigte der Mexikaner nach Rücksprache mit Großschartner selbst, womit der österreichische Hoffnungsträger endgültig abgehängt war.

In der Zwischenabfahrt vom Ötztal Sattele bildete sich eine neue Spitzengruppe mit zehn Mann, diese sprengte das UAE-Duo Majka und Del Toro in einer steilen Passage. Eine entscheidende Attacke des Mexikaners blieb dann aber bis kurz vor dem Ziel aus, womit die Abstände vor dem Finale recht knapp blieben. Del Toro führt 29 Sekunden vor Ryan und 47 vor Majka.