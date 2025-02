Gut-Behrami im ersten Abfahrtstraining voran – Puchner 6.

Lara Gut-Behrami in Aktion

Von: apa

Einige der Favoritinnen haben gleich im ersten Abfahrtstraining der Frauen bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm aufgezeigt. Bestzeit fuhr am Dienstag bei strahlendem Sonnenschein Lara Gut-Behrami, die Schweizerin war 0,05 Sek. schneller als die US-Amerikanerin Breezy Johnson. Dahinter folgten die Italienerin Federica Brignone (+0,63) und die Deutsche Emma Aicher (+0,77). Als beste Österreicherin kam Mirjam Puchner mit +0,86 auf den sechsten Platz.

Cornelia Hütter (+1,78) landete auf Platz zwölf, unmittelbar vor Stephanie Venier (+1,86). Ricarda Haaser (+2,19) belegte Rang 18, Ariane Rädler (+4,36) 33. Für das österreichische WM-Quartett in der Abfahrt sind Hütter und Venier gesetzt. Puchner, Rädler und Haaser fahren am Mittwoch im zweiten Training (10.00 Uhr) eine Qualifikation um die übrigen zwei Startplätze aus.

Puchner lobte WM-Strecke

Sie habe probiert, “dass ich gewisse Sachen gleich auf Zug fahre”, erklärte Puchner. “Es ist eine richtig gute Strecke. Morgen wird es für mich das erste Rennen sein.” Hütter meinte, die Strecke habe nur noch wenig mit jener beim Weltcup-Finale im März 2024 gemeinsam. “Im unteren Teil sind wir letztes Jahr bei den Herren runtergefahren und heuer fahren wir wirklich die originale Damenstrecke”, so die Steirerin. Die Wellen im oberen Teil hätten die ÖSV-Frauen nicht trainiert.

Venier sprach davon, dass ihr der untere Teil relativ gut gelungen sei, bei der Startpassage habe sie generell ein bisschen “Aufholbedarf”. Die Strecke liege ihr, sagte die Tirolerin. “Natürlich ist es cool, vor dem Heimpublikum ein Rennen zu haben.” Rädler, die vor der WM in Garmisch-Partenkirchen gestürzt, sah die erste Fahrt auf der Ulli-Maier-Strecke als Testversuch für ihren lädierten Rücken. “Von den Schmerzen her geht es gut”, meinte die Vorarlbergerin, die sagte, sie werde definitiv beim Super-G am Donnerstag (11.30 Uhr/alle live ORF 1) dabei sein.

Gut-Behrami von sich selbst überrascht

Gut-Behrami zeigte sich im ORF-Interview etwas überrascht von ihrer Bestzeit. “Es gibt viele eingebaute Wellen, das ist nicht gerade das, was mir am meisten liegt”, meinte die 33-Jährige. “Es ist gut, dass ich mich heute schon gut gefühlt habe. Ich hätte das nicht erwartet.” Die US-Amerikanerin Lindsey Vonn fasste als 20. +2,24 Rückstand aus.

Als Vorläufer war Max Franz im Einsatz, der weiter an seinem Comeback arbeitet, nachdem er im November 2022 schwere Beinverletzungen erlitten hatte. “Es hat schon sehr viel Überwindung gekostet, aber was da jetzt von Tag zu Tag weitergegangen ist, ist schon megacool”, meinte der Kärntner. “Gehen ist immer noch das Zähste.”