Gute Ergebnisse beim “Loacker Meeting” in Brixen

Von: lup

Brixen – Am Samstag fand in der “Raiffeisen Arena” von Brixen das Loacker-Meeting statt. Überzeugen konnten einmal mehr die einheimischen Athleten.

Besonders die Damen ließen am Wochenende in der Bischofsstadt aufhorchen. Die Brunecker 100-m-Sprinterin Ira Harrasser stoppte die Zeitmessung in guten 12.07 Sekunden, Valentina Cavalleri gewann den 200-m-Lauf in 25.12 Sekunden. Katja Pattis, die mittlerweile konstant in Amerika trainiert und dort studiert, entschied bei ihrer Rückkehr den 3000-m-Hindernislauf in 10:38.37 Minuten für sich. U18-Ass Greta Amhof lief die 100 m Hürden in 14.97 Sekunden. Die Vahrnerin Marie Burger war im 100-m-Hürdenlauf in 14.44 Sekunden nicht zu schlagen. Überzeugen konnten auch die Werferinnen: Die Grödnerin Alessia Goffi brachte es im Speerwurf auf 44.82 m, U18-Kugelstoßerin Stephanie Schöpf aus Lana kam auf 13.04 m. Laura Hofer steigerte sich im Hochsprung auf 1.70 m.

Im Herren-Feld war der Brunecker Alexander Mayr über 800 m eine Klasse für sich (1:57.83). Siege gab es auch für die drei Aushängeschilder vom CSS Leonardo da Vinci, Daniele Tomasi (110m Hürden, U20), Riccardo Vantini (400m Hürden) und Matteo Bizzotto (Kugel).

Die Sieger beim “Loacker Meeting” in Brixen:

Damen

100m: 1. Ira Harrasser (SSV Bruneck) 12.07

200m: 1. Valentina Cavalleri (CSS Leonardo da Vinci) 25.12

400m: 1. Clara Dorigotti (SSV Brixen) 1:01.50

800m: 1. Maria Vittoria Sommadossi (GS Trilacum) 2:26.05

3000 Hindernis: 1. Katja Pattis (LC Bozen) 10:38.37

100m Hürden: 1. Marie Burger (SSV Brixen) 14.44

100m Hürden U18: 1. Greta Amhof (SSV Bruneck) 14.97

400m Hürden: 1. Julia Moser (SSV Bruneck) 1:05.24

Hoch: 1. Laura Hofer (SV Lana) 1.70

Weit: 1. Roberta Giovanelli (Athletic Club 96 Bozen) 5.64

Kugel: 1. Milena Tabarelli (Atletica Valli di Non e Sole) 11.21

Kugel U18: 1. Stephanie Schöpf (SV Lana) 13.04

Speer: 1. Alessia Goffi (Atletica Gherdeina) 44.82

Speer U18: 1. Selma Göller (SC Passeier) 36.00

Staffel 4x100m: 1. Pontevecchio Bologna 49.42

Herren

100m: 1. Alessio Faggin (Fiamme Oro) 10.61

200m: 1. Alessio Faggin (Fiamme Oro) 21.55

400m: 1. Mattia Pivetta (CSS Leonardo da Vinci) 50.52

800m: 1. Alexander Mayr (SSV Bruneck) 1:57.83

110m Hürden: 1. Enrico Benuzzi (Pontevecchio Bologna) 14.99

110m Hürden U20: 1. Daniele Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 14.71

110m Hürden U18: 1. Giulio Manzi (Atletica Emilsider) 14.05

400m Hürden: 1. Riccardo Vantini (CSS Leonardo da Vinci) 53.88

400m Hürden U18: 1. Luca Failoni (US Quercia) 55.22

Hoch: 1. Stefano Ramus (Atletica Valli di Non e Sole) 2.11

Weit: 1. Giovanni Cellario (La Fratellanza 1874) 6.97

Kugel: 1. Matteo Bizzotto (CSS Leonardo da Vinci) 11.31

Kugel U20: 1. Sebastian Santoni (Atletica Tione) 13.87

Kugel M65: 1. Edmund Lanziner (Südtirol Team Club) 10.45

Diskus: 1. Alberto Chiusole (Lagarina Crus Team) 42.91

Diskus U20: 1. Sebastian Santoni (Atletica Tione) 38.03

Diskus U18: 1. Cristian Menapace (Atletica Valli di Non e Sole) 40.63

Staffel 4x100m: 1. CSS Leonardo da Vinci (Mattia Giovanazzi, Francesco Antonelli, Marco Santoni, Mattia Andreasi) 45.16