Gute Ergebnisse für Südtiroler Reiter in Wiesen

Wiesen – An vergangenem Wochenende fanden die Reitsporttage Wiesen im Gemeindepark statt. Es nahmen rund 170 Teilnehmer aus Südtirol, Deutschland, Österreich und dem oberitalienischen Raum teil. Am Freitag und Samstag gab es einen ausgewogenen Wettkampf in allen Kategorien, welche sich einer hohen Teilnehmerzahl erfreuen durften.

Die Kategorien fanden von der Höhe 40 cm für die Anfänger bis hin zu der höchsten Kategorie über 130c m statt. Erfolgreiche Ergebnisse gab es dabei für die Südtiroler Reiter, die sich immer wieder auf den vorderen Plätzen platzieren konnten.

Ergebnisse Freitag: Kategorie B100: 1. Leitner Victoria, 2.Benedetti Sara, 3. Rossi Giorgia; Kategorie B110: 1. Leitner Rebekka, 2. Sestini Erika, 3. Benedetti Sara; Kategorie C115: 1.Hofmann Rebekka, 2. Pescosta Anna, 3. Colognato Martina; Kategorie C120: 1. Pescosta Anna, 2. Russo Salvatore, 3. Trombin Sofia; Kategorie C125: 1. Russo Salvatore, 2. Civettini Carlotta, 3. Kreil Verena; Kategorie C130: 1.Andreis Christian, 2. Bernardi Anna, 3. Capelletti Lorenzo.

Ergebnisse Samstag: Kategorie B100: 1. Hochrainer Jakob, 2. Rossi Giorgia, 3. Troger Jasmin; Kategorie B110: 1. Ghamian Sofia, 2. Mahlknecht Lisa, 3. Ralser Julia; Kategorie C115: 1.Hochrainer Bettina, 2. Ellecosta Katharina, 3. March Julia; Kategorie C120: 1. Hochrainer Bettina, 2. Trombin Sofia, 3. Baldassarini Manuela; Kategorie C125: 1. Pescosta Anna, 2. Markart Nadia, 3. Kanton Lisa; Kategorie C130: 1. Bernardi Anna, 2. Andreis Christian, 3. Schweiger Kirsten.