Guter Saisonstart für Südtiroler Leichtathleten

Burger überzeugt, Buglisi in Apulien am Start

Storo – Zahlreiche Südtiroler Leichtathletik-Asse testen in diesen Wochen ihre Form. Einige von ihnen durften sich auch schon über Top-Ergebnisse freuen.

In Storo fand die Cross-Klubmeisterschaft statt. Dabei stand aus Südtiroler Sicht vor allem das Juniorinnen-Rennen über 5,45 km im Mittelpunkt. Die Rablanderin Anna Hofer vom SC Meran setzte sich in 20.29 Minuten vor Lisa Leuprecht (21.27) und Sofia Demetz (22.36) durch, die beide zu Jahresbeginn vom SCM zum LC Bozen gewechselt sind.

Im Damen-Rennen der allgemeinen Klasse wurde die Meranerin Andrea Schweigkofler Zweite, Nike Frick belegte als beste U23-Athletin den siebten Platz. Überzeugen konnten auch Lina Wallisch (2. im U16-Bewerb) sowie der für den Athletic Club 96 startende Edoardo Melloni (2. in der allgemeinen Klasse).

Anna Menz stand hingegen beim Hallenmeeting in Ancona im Einsatz. Die Weitspringerin aus Marling erzielte dabei starke 5,93 m und verpasste somit nur knapp ihr erstes 6-m-Ergebnis in diesem Jahr. Die Bestmarke der 24-Jährigen steht bei 6,11 m. Bei den Herren brachte es der Bozner Stabhochspringer Nicolò Fusaro auf 4,80 m, Maximilian Springeth überquerte 1,85 m im Hochsprung.

In Modena ließ hingegen Hürdenläuferin Marie Burger aufhorchen. Die Vahrnerin, die für den SSV Brixen startet und fast die gesamte letzte Saison verletzungsbedingt verpasste, stellte über 60 m in 7,85 Sekunden eine neue Bestmarke auf. Roberta Giovanelli vom Bozner Verein Athletic Club lief die 60 m ebenfalls in 7,85 Sekunden (PB).

Im August wird bei den Olympischen Spielen in Paris erstmals eine Geher-Mixed-Zweierstaffel (12+10+10+10 km) ausgetragen. In Modugno in Apulien fand nun ein erster Testwettkampf statt. Mit dabei war auch die Meranerin Sara Buglisi. Das Aushängeschild vom Athletic Club 96 Bozen landete mit Emiliano Brigante in 3:14.37 Stunden an 13. Stelle.