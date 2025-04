Haaland fehlt Manchester City bis zu sieben Wochen

Von: APA/Reuters

Erling Haaland wird Manchester City bis zu sieben Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der norwegische Torjäger zog sich im FA-Cup-Viertelfinale gegen Bournemouth eine Verletzung im linken Knöchel zu. City-Trainer Pep Guardiola sagte am Dienstag, dass er mit Haaland erst gegen Saisonende wieder rechne. “Hoffentlich wird er zur Club-WM bereit sein”, meinte der Spanier. Das erstmals mit 32 Teams samt üppigem Preisgeld organisierte Turnier findet ab 14. Juni in den USA statt.

Haaland musste beim 2:1 gegen Bournemouth nach einer Stunde vom Feld. In dieser Saison hat er in 28 Ligaspielen für die derzeit fünftplatzierten “Citizens” 21 Tore erzielt. Guardiola beklagt bereits in der gesamten Saison viele Verletzungen in seinem Kader. “Es gibt eben Jahre, in denen diese Dinge passieren”, merkte der Star-Coach an. In der Champions League war City im Play-off an Real Madrid gescheitert.