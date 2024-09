Haaland schießt ManCity mit Doppelpack zu 2:1 vs. Brentford

Von: apa

Fußball-Superstar Erling Haaland befindet sich weiter in Torlaune. Fünf Tage nach seinem 2:1-Siegestreffer für Norwegen gegen das ÖFB-Team in der Nations League schoss der 24-Jährige den englischen Meister Manchester City mit einem Doppelpack zu einem 2:1 (2:1) gegen Brentford. Damit feierte das Team von Trainer Pep Guardiola den vierten Sieg im vierten Premier-League-Spiel und übernahm nach einem Umfaller von Liverpool gegen Nottingham Forest die alleinige Tabellenführung.

Die “Reds” von Coach Arne Slot mussten am Samstag mit einem 0:1 (0:0) in einer intensiven Partie zuhause gegen den Außenseiter erstmals Punkte abgeben. Callum Hudson-Odoi fügte Liverpool mit seinem Treffer in der 72. Minute nicht nur das erste Gegentor, sondern auch die erste Saison-Niederlage zu.

In Manchester hatte Yoane Wissa die Gäste aus Brentford mit dem ersten Angriff per Kopf in Führung gebracht (1.). Doch Haaland drehte das Spiel mit einem Doppelpack (19., 32.) noch in der ersten Hälfte. Der Torjäger steht nach vier Ligaspielen bei bereits neun Treffern, in allen vier Partien trug er sich in die Torschützenliste ein.

Trainer Oliver Glasner durfte sich bei Stürmer Jean-Philippe Mateta bedanken, der Crystal Palace beim 2:2 gegen Aufsteiger Leicester City nach 0:2-Rückstand noch einen Punkt rettete. Jamie Vardy (21.) und Stephy Mavididi (46.) hatten die “Foxes” in Führung gebracht, doch Mateta verkürzte direkt im Gegenzug (47.) und blieb bei einem Elfmeter in der 92. Minute cool. Crystal Palace befindet sich mit zwei Punkten in vier Runden weiter im Tabellenkeller.