Haaland schießt Norwegen ins WM-Achtelfinale

Von: apa

Erling Haaland hat Norwegen mit seinem fünften Turniertor ins Achtelfinale der Fußball-WM geschossen. Der Torjäger erzielte am Dienstag in Dallas in der ersten K.o.-Runde gegen die Elfenbeinküste den Siegtreffer zum 2:1 (86.). Antonio Nusa (39.) hatte die Norweger in Führung gebracht, Amad Diallo (74.) das 1:1 erzielt. Im Achtelfinale treffen die Skandinavier am Sonntag in New Jersey auf Rekordweltmeister Brasilien, der Japan 2:1 besiegt hatte.

Nach der Schonung der fast kompletten Startformation im bedeutungslosen Match gegen Frankreich (1:4) setzte Norwegens Teamchef Stale Solbakken wieder auf seine erste Garnitur. Im überdachten Stadion starteten beide Teams durchaus mit Vorwärtsdrang in ihr allererstes Aufeinandertreffen. Topchancen blieben in der ersten halben Stunde mit Übergewicht für die Ivorer aber Mangelware.

Das 1:0 von Leipzig-Legionär Nusa (39.) fiel dann sehenswert aus, der freistehend angespielte Offensivmann schlenzte den Ball nach einem Haken im Strafraum mit rechts fast punktgenau ins Kreuzeck. Kurz darauf waren die Norweger bei einem abgeblockten Haaland-Schuss aus kurzer Distanz und einem Kopfball von Alexander Sörloth knapp am 2:0 dran.

Haaland trifft, Goalie rettet

In die zweite Hälfte starteten die Ivorer um Kapitän Franck Kessie mit mehr Offensivdruck, die Norweger blieben aber standhaft und selbst auch immer wieder torgefährlich. In der 67. Minute hatte Innenverteidiger Torbjörn Heggem den zweiten Treffer am Fuß, ein Gegenspieler klärte aber auf der Linie. Wenig später besorgte der eingewechselte Amad Diallo (74.) nach einem Doppelpass und einem feinen Strafraumdribbling mit einem Linksschuss das 1:1.

Daraufhin drängten aber die Norweger, angetrieben von Kapitän Martin Ödegaard, auf die Entscheidung. Diese gelang letztlich Tormaschine Haaland (86.). Der Stürmer von Manchester City verwertete eine Berg-Hereingabe aus kurzer Distanz mit etwas Glück. Mit diesem Treffer rückte er dem Schützenlistenführenden Lionel Messi nahe, der bei sechs Toren hält. Tief in der Nachspielzeit rettete Goalie Orjan Nyland mit einer Parade bei einem Diallo-Freistoß den Sieg.

Der Matchwinner spürt den Rückhalt der Nation

Die Norweger stehen bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit 1998 wie damals im Achtelfinale. “Es ist verrückt, es ist großartig. Ich glaube, das wird Norwegen für immer verändern. Ich spüre eine Einheit, es ist bewegend und großartig zu sehen, wie viel das für ganz Norwegen bedeutet”, sagte Haaland, der den Erfolg mit der Mannschaft vor den eigenen Fans wieder mit einer Ruder-Einlage zelebrierte. Der 25-Jährige traf auch im dritten WM-Spiel seiner Karriere, die Torquote des Stürmers für das Nationalteam ist mit 60 Treffern in 53 Spielen überragend.

Für die Elfenbeinküste bedeutet das Aus im Sechzehntelfinale bei ihrer ebenfalls vierten WM das bisher beste Abschneiden. “Leider haben wir dann am Ende noch das Gegentor kassiert, das ist schade. Auf diesem Niveau entscheiden kleine Dinge”, sagte Elfenbeinküste-Coach Emerse Fae.