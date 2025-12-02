Aktuelle Seite: Home > Sport > Hadjar 2026 neuer Teamkollege von Verstappen
Hadjar 2026 neuer Teamkollege von Verstappen

Dienstag, 02. Dezember 2025 | 16:55 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/RUDY CAREZZEVOLI
Von: APA/dpa/Reuters

Isack Hadjar ersetzt beim Formel-1-Rennstall Red Bull Racing mit der kommenden Saison Yuki Tsunoda als zweiten Piloten neben Max Verstappen. Der 21-jährige Franzose wusste in seiner Debütsaison für das Schwesternteam Racing Bulls u.a. mit einem dritten Platz beim Grand Prix der Niederlande zu überzeugen und wurde nun befördert. Seinen Platz im Zweierteam wird Arvid Lindblad neben Liam Lawson übernehmen. Das gaben die Teams am Dienstag bekannt.

Während sich Verstappen ein Rennen vor Schluss noch Hoffnungen auf seinen fünften Weltmeistertitel in Folge machen darf, liegt Tsunoda nur an 15. Stelle in der Fahrerwertung. Mit ihm verabschiedet sich der letzte Japaner aus der Riege der F1-Stammfahrer. Er wird laut Angaben des Rennstalls Reservefahrer bei Red Bull bleiben.

Schwierige Aufgabe neben Verstappen

“Ich fühle mich bereit für Red Bull Racing und bin glücklich und stolz, dass sie das genauso sehen. Es ist ein großartiger Schritt, mit den Besten zusammenzuarbeiten und von Max zu lernen – darauf freue ich mich schon sehr”, erklärte Hadjar, der auch die algerische Staatsbürgerschaft besitzt und dessen Vater Atomphysiker ist, in einer Aussendung.

Wie Hadjar stammt auch Verstappen ursprünglich aus dem Nachwuchsprogramm von Red Bull. Die Dominanz und die Art und Weise, wie aggressiv er den Wagen abstimmen lässt, macht es seit Jahren seinen Teamkollegen schwer, mit Verstappen mitzuhalten. Der Niederländer stieg 2016 vom damals Toro Rosso genannten Zweitteam auf. Hadjar wird der bereits sechste Fahrer sein, der versucht, sich über längere Zeit gegen den Serien-Weltmeister zu behaupten. Vor Tsunoda scheiterten daran etwa Lawson und Sergio Perez.

