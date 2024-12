Hadjar steigt in die Formel 1 auf – Cockpit bei Racing Bulls

Isack Hadjar fährt ab sofort in der Königsklasse des Motorsports

Von: APA/dpa/Reuters

Der Rennstall Racing Bulls hat das letzte Formel-1-Cockpit für die kommende Saison an den jungen Franzosen Isack Hadjar vergeben. Wie das Schwester-Team von Red Bull am Freitag mitteilte, fährt der bisherige Formel-2-Pilot im neuen Jahr an der Seite des Japaners Yuki Tsunoda. Das Cockpit neben Tsunoda war frei geworden, weil der Neuseeländer Liam Lawson nach der Trennung von Sergio Perez zum zweiten Red-Bull-Fahrer neben Weltmeister Max Verstappen aufgestiegen ist.

Hadjar war in seiner zweiten Formel-2-Saison Zweiter hinter Gabriel Bortoleto geworden, der wiederum zu Kick Sauber, dem künftigen Audi-Werksteam, aufgestiegen ist. “Die Reise vom Kartsport bis hin zur Formel 1 ist der Moment, auf den ich mein ganzes Leben lang hingearbeitet habe, es ist der Traum”, sagte der 20-Jährige in einer Erklärung. “Ich fühle mich, als würde ich in ein ganz neues Universum eintreten.”

Hadjar ist nun der 19. Fahrer aus dem Red-Bull-Nachwuchs, der es seit 2001 in die Formel 1 schafft. “Er hat das nötige Talent und den Antrieb, um sich auf höchstem Niveau zu behaupten, und wir sind zuversichtlich, dass er sich schnell anpassen und einen wichtigen Beitrag leisten wird”, sagte Teamchef Laurent Mekies.