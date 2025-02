Hämmerle bei Comeback Snowboard-Zweiter in China

Von: apa

Alessandro Hämmerle hat sich mit einem zweiten Platz im Snowboard-Cross im chinesischen Beidahu im Weltcup zurückgemeldet. Der Olympiasieger hatte den Auftakt in Cervinia im Dezember aufgrund von Rückenproblemen verpasst, präsentierte sich nun gleich wieder in Topform. Der Sieg ging an den Kanadier Eliot Grondin. Pia Zerkhold erreichte ebenfalls das Vierer-Finale, wurde in diesem Vierte. Es siegte die Britin Charlotte Bankes.

Top-Ten-Ränge gab es noch bei den Männern für Julian Lüftner auf Platz sechs und Lukas Pachner auf acht.