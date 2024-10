Halbfinalneuauflage zwischen Ritten und Sterzing

Sisak will Erfolgslauf am Samstag fortsetzen

Von: ka

Bozen – Fünf Spiele stehen in der Alps Hockey League am Samstag auf dem Programm. Viele Augen sind jedoch aktuell auf Liganeuling KHL Sisak gerichtet, das in den vergangenen drei Spielen mit einem Torverhältnis von 25:7 für Aufsehen sorgte. Am Samstag trifft Sisak auf das aktuelle Tabellenschlusslicht, die Hockey Unterland Cavaliers. Außerdem stehen die Duelle zwischen dem EK Die Zeller Eisbären und dem HC Meran/o Pircher, den Rittner Buam SkyAlps und den Wipptal Broncos Weihenstephan – der Halbfinalneuauflage der vergangenen Saison, SIJ Acroni Jesenice und S.G. Cortina Hafro sowie dem EC Bregenzerwald gegen die Red Bull Hockey Juniors auf dem Programm.

KHL Sisak ist das Team der Stunde in der Alps Hockey League. Nach ihrer knappen OT-Niederlage in ihrem Debütspiel gegen Jesenice dominierten die Kroaten ihre drei weiteren Spiele in eindrucksvoller Manier. Auf ein 7:1 gegen Gherdeina folgte ein 10:2 gegen den EK Zeller Eisbären und ein 8:4 gegen Cortina. Nahezu gegenteilig verlief der bisherige Saisonstart für die Hockey Unterland Cavaliers. Das Tabellenschlusslicht startete mit vier Niederlagen in die Saison, konnte aber zuletzt einen Overtimesieg gegen Cortina einfahren.

Der EK Die Zeller Eisbären feierte erst am Donnerstag einen wichtigen Derbysieg über die Red Bull Hockey Juniors und näherte sich damit den Top-5-Teams an. In ihrem Heimspiel am Samstag geht es gegen ein Team, das am Donnerstag gar den Sprung in die Top-5 schaffte: den HC Meran/o Pircher. Die Meraner präsentierten sich bisher in dieser Saison nervenstark – sie entschieden gleich drei ihrer bisherigen fünf Spiele in der Overtime.

Die aktuell zweitplatzierten Rittner Buam SkyAlps laden am Samstag die Wipptal Broncos Weihenstephan zum Duell. Während die „Buam“ auf dem zweiten Tabellenplatz rangieren, verlieren die Broncos nach einem Sieg zum Saisonstart allmählich den Anschluss. Zuletzt mussten die Broncos vier Niederlagen am Stück einstecken. Vor allem deshalb freuen sie sich, Fabian Hackhofer wieder im Team begrüßen zu dürfen. Der langjährige Kapitän und Rekordspieler der Wildpferde hatte nach der letzten Saison aus beruflichen und familiären Gründen seinen Abschied vom Eishockeysport bekannt gegeben, sich nun aber für ein Comeback entschieden. Der Verteidiger wird am Montag ins Mannschaftstraining einsteigen und in etwa zwei bis drei Wochen wieder in den Spielbetrieb zurückkehren.

SIJ Acroni Jesenice musste am Donnerstag seine Siegesserie beenden. Nach vier Erfolgen in Folge verloren die Slowenen am Donnerstag im Derby gegen Celje. Auch Cortina musste sich am Donnerstag geschlagen geben und fiel in der Tabelle hinter Jesenice zurück. In diesem Duell trifft der aktuell Achte auf den Neunten.

Im einzigen österreichischen Duell am Samstag gastieren die Red Bull Hockey Juniors beim EC Bregenzerwald. Die jungen Salzburger legten zunächst einen perfekten Saisonstart mit drei Siegen hin, mussten aber kürzlich zwei Niederlagen hinnehmen. Bregenzerwald konnte erst eines seiner bisherigen fünf Spiele für sich entscheiden und liegt auf Tabellenrang elf.

Im letzten Spiel des Tages empfängt der HC Gherdeina valgardena.it den HK RST Pellet Celje. Auch das ist ein Duell zweier Tabellennachbarn: Beide Teams liegen mit sieben Punkten auf den Rängen neun und zehn.

Alps Hockey League:

Sa, 12.10.2024:

17:30: EK Die Zeller Eisbären- HC Meran/o Pircher

Referees: BAJT, WENUSCH, Preiser, Rinker | >> valcome.tv <<

18:00: Hockey Unterland Cavaliers – KHL Sisak

Referees: LEGA, RUETZ, Brondi, Grisenti | >> valcome.tv <<

18:00: Rittner Buam SkyAlps – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: BENVEGNU, MOSCHEN, Ilmer, Rivis | >> valcome.tv <<

18:00: SIJ Acroni Jesenice – S.G. Cortina Hafro

Referees: METZINGER, VOICAN, Knez, Wendner | >> valcome.tv <<

19:30: EC Bregenzerwald – Red Bull Hockey Juniors

Referees: GIACOMOZZI, RIVIS, Abeltino, Divis | >> valcome.tv <<

19:30: HC Gherdeina valgardena.it – HK RST Pellet Celje

Referees: LEBEN, LESNIAK, Arlic, Markizeti | >> valcome.tv <<